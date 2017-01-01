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Isparta Darıderesi 2 Barajı'nda çalışmalar devam ediyor



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ISPARTA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Isparta'da inşa edilen Merkez Darıderesi 2 Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Isparta'da inşa edilen Merkez Darıderesi 2 Barajı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla şehir merkezine yılda 7 milyon 600 bin metreküp içme suyu temin edilecek.



Baraj, 4 Milyon 410 Bin Metreküp Su Depolama Hacmine Sahip

Temelden yüksekliği 64 metre olan Merkez Darıderesi Barajı 4 milyon 410 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip bulunuyor. Ön yüzü beton kaplama tipinde inşa edilecek baraj inşaatında yüzde 17 fiziki gerçekleşme sağlandı. 2018 yılında tamamlanması hedeflenen proje kapsamında



2 bin 500 metre uzunluğunda isale hattı yapılacak.

Bakan Eroğlu: "Yılda 8 Milyon TL Enerji Tasarrufu Sağlanacak"

Merkez Darıderesi Barajı ile Isparta şehir merkezine yılda 7 milyon 600 bin metreküp içme suyu sağlanacağını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Tesis edeceğimiz baraj ile gül şehri Isparta'nın içme suyu ihtiyacını uzun vadede güvence altına alacağız. Şehre menba kalitesinde içme suyu temin edeceğiz. Ayrıca, içmesuyu il merkezine cazibe yöntemi ile verileceğinden yılda 8 milyon TL enerji tasarrufu sağlanacak" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



24.05.2017 15:26:18 TSI

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