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Burhaniyeli çiftçilere broşür dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, çiftçileri bilgilendirmek için toplantı üstüne toplantı yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İçe Müdürlüğü çalışanları, kırsal mahallelerde çok sayıda broşür dağıttı. İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Ağacık Mahallesine giden İlçe Müdürü Erdal Aldağ ile Ziraat Mühendisi Dursun Yanlıç, çiftçilere Tarımsal İşletme Danışmanlığı konusunda da bilgiler verdi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanları, çiftçileri bilgilendirmek için mesaj servisi kurarken, kahvehanelerde çiftçi toplantıları yapmaya başladı. Ağacık'da mahalle kahvehanesinde çiftçilerle bir araya gelen İlçe Müdürü Erdal Aldağ, çiftçilere yenilikleri anlatmak için çalıştıklarını söyledi. Proje gereğinde her işletmeden bir mühendis ve bir veterinerin sorumlu olduğunu anlatan Müdür Erdal Aldağ, "İlçemizde Tarımsal İşletme Danışmanlığı (TİD) uygulamasını hayata geçirdik. Bu nedenle her işletmenin sorumlu bir mühendisi ve veterineri bulunmaktadır. Görevli arkadaşlarımız işletmeleri ziyaret ediyorlar. Mahalle ziyaretleri sırasında da bilgilendirici broşürler dağıtıyoruz. Kurduğumuz mesaj sistemi sayesinde de yaklaşık 6 bin çiftçiye ulaşıyoruz" dedi.

(FT)



24.05.2017 15:29:17 TSI

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