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Pamukkale'de el sanatları sergisi



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Pamukkale Belediyesi Halk Eğitim Merkezi el sanatları kursu alan kursiyerler sergisi açtı.

Pamukkale Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlediği 'El Sanatları Kursu'na katılan kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünleri düzenlenen sergide görücüye çıktı. Pamukkale Belediyesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ek bina önündeki sergide 17 kursiyerin yapmış oldukları yüzlerce ürün sergilendi. Ücretsiz olarak katılan sergiye takı tasarım, boncuk çiçek ve nakışlardan oluşan 300 çeşit ürünler ile yatak örtüsü, masa örtüsü, servis takımı, seccade ve çeşitli takı ürünleri de sergide yer aldı.

Pamukkale Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımıza dokunmak istiyoruz diyen Başkan Gürlesin, "Bilindik belediyecilik çalışmalarımız yanı sıra birçok sosyal proje ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlediğimiz kurs sonunda ortaya çıkan ürünleri bu sergiyle beğeniye sunduk. Burada Halk Eğitim El Sanatları öğretmeni Havva Yarar'ın talebi üzerine öğrencilerinin ürünlerini sergilemesi ve tanıtabilmeleri adına böyle bir sergi gerçekleştirdik. Biz her kesimden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

(İHA-Y)



24.05.2017 15:35:55 TSI

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