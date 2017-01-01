ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Pamukkale'de el sanatları sergisi

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 15:35
Pamukkale'de el sanatları sergisi
Pamukkale'de el sanatları sergisi

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Pamukkale Belediyesi Halk Eğitim Merkezi el sanatları kursu alan kursiyerler sergisi açtı.
Pamukkale Belediyesi'nin Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlediği 'El Sanatları Kursu'na katılan kursiyerlerin el emeği, göz nuru ürünleri düzenlenen sergide görücüye çıktı. Pamukkale Belediyesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ek bina önündeki sergide 17 kursiyerin yapmış oldukları yüzlerce ürün sergilendi. Ücretsiz olarak katılan sergiye takı tasarım, boncuk çiçek ve nakışlardan oluşan 300 çeşit ürünler ile yatak örtüsü, masa örtüsü, servis takımı, seccade ve çeşitli takı ürünleri de sergide yer aldı.
Pamukkale Belediyesi olarak bütün vatandaşlarımıza dokunmak istiyoruz diyen Başkan Gürlesin, "Bilindik belediyecilik çalışmalarımız yanı sıra birçok sosyal proje ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa düzenlediğimiz kurs sonunda ortaya çıkan ürünleri bu sergiyle beğeniye sunduk. Burada Halk Eğitim El Sanatları öğretmeni Havva Yarar'ın talebi üzerine öğrencilerinin ürünlerini sergilemesi ve tanıtabilmeleri adına böyle bir sergi gerçekleştirdik. Biz her kesimden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
(İHA-Y)

24.05.2017 15:35:55 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Osman Zolan, gençlerle buluştu
YEREL

BAŞKAN OSMAN ZOLAN, GENÇLERLE BULUŞTU
DTO büyük buluşmada
YEREL

DTO BÜYÜK BULUŞMADA
Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
&quot;Türk havlusunu dünya tanıdı&quot;
YEREL

"TÜRK HAVLUSUNU DÜNYA TANIDI"
Denizli merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

DENİZLİ MERKEZLİ 4 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Trafik kazasında ölen kızın kaçırıldığı ve fuhuşa sürüklendiği iddiası
YEREL

TRAFİK KAZASINDA ÖLEN KIZIN KAÇIRILDIĞI VE FUHUŞA SÜRÜKLENDİĞİ İDDİASI
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Lise öğrencisi kalp krizinden öldü
YEREL

LİSE ÖĞRENCİSİ KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ
Denizlispor'da iç transfer
YEREL

DENİZLİSPOR'DA İÇ TRANSFER
Minik gazetecilerden Başkan'a soru yağmuru
YEREL

MİNİK GAZETECİLERDEN BAŞKAN'A SORU YAĞMURU
Evlilik Okulu'nda 32'nci dönem sona erdi
YEREL

EVLİLİK OKULU'NDA 32'NCİ DÖNEM SONA ERDİ
Denizli'nin ilk arda germe köprüsü ile trafik rahat bir nefes alacak
YEREL

DENİZLİ'NİN İLK ARDA GERME KÖPRÜSÜ İLE TRAFİK RAHAT BİR NEFES ALACAK
&quot;Uçan nine&quot; yaşadığı heyecanı anlattı
YEREL

"UÇAN NİNE" YAŞADIĞI HEYECANI ANLATTI
Karahayıt'a 112 acil sağlık istasyonu yapılıyor
YEREL

KARAHAYIT'A 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU YAPILIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi