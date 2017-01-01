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Yunusemre'de yaz okulu kayıtları devam ediyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:28
Yunusemre'de yaz okulu kayıtları devam ediyor
Yunusemre'de yaz okulu kayıtları devam ediyor

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi tarafından açılan yaz kurslarına kayıtlar devam ederken, en büyük ilgi yüzme ve Uzak Doğu sporlarına oldu.
Öğrencilerin yaz aylarında da spor faaliyetlerinden faydalanması amacıyla yaz okulu kursu başlatan Yunusemre Belediyesinde kayıtlar sürüyor. Belediye bahçesinde kayıt yapıldığını anlatan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, "2005 ve 2007 arası doğumlular için Hentbol, 2006 - 2010 arası doğumlular için Badminton, 2006 - 2008 doğumlular için Güreş, 2005 - 2011 doğumlular için Taekwondo, 2003 - 2007 doğumlular için Atletizm, 2004 - 2010 için Judo, 2004 - 2008 doğumlular için Satranç kurslarımızdan faydalanabilir. Kayıtlar için belediyemizin bahçesinde kurulacak standa çocuklarının kimlikleri ile beraber gelmeleri gerekmektedir. Kayıt saatlerimiz 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 16. 30 saatleri arasındadır. Kayıtlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlarımızın ilgisi bizleri de mutlu ediyor" dedi.
Hentbol, Badminton, Güreş, Taekwondo, Atletizm, Judo, Satranç kurslarının ücretsiz olduğunu belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı, Yüzme, Futbol, Voleybol, Tenis ve Wushu Kung Fu branşlarının ücretli olacağını ifade etti. Yunusemre Belediyespor'un açtığı yaz okullarından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve çocuğunu taekwondo ve judo branşına kayıt ettiren Esra Ünal, "Çocuğumuzun yaz tatilini değerlendirmesi amacıyla judo ve teakwondo ve yaz okullarına kayıt yaptırdık. Yunusemre Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi'ye bu tür hizmeti yaptığından dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.
(AY-Y)

24.05.2017 16:28:00 TSI
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