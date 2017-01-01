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"Tarihin Tanıkları" VM Medical Park'ta sergileniyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti ve VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nin ortak projesi "Tarihin Tanıkları" gazete kupürleri sergisi, 9. Kocaeli Kitap Fuarı'ndan sonra ilk olarak VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde sergilendi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'ndeki sergi açılışı öncesinde tüm davetlilerin katılımı ile kahvaltı gerçekleştirildi. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü Doç. Dr. Soner Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltıya Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yılmaz, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Şerife Baştürk Akça, Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cem Pekman, Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yusuf Budak, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, ilimizdeki yerel gazetelerin üst düzey yöneticileri ve muhabirleri katıldı.

Serginin açılış töreninde Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesinin değerli öğretim görevlileri ve Kocaeli yerel basınını bir araya getirmekten ötürü çok memnun olduğunu söyledi.

Bu birlikteliğin gerçekleşmesine ev sahipliği yapan VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü Doç. Dr. Soner Şahin'e teşekkür eden Gürol, "VM Medical Park Kocaeli Hastanesi, açıldığı ilk günden beri cemiyetimize ciddi katkıları olmuştur. Burada bizleri bir araya getirmekten daha da ötesi serginin tüm masraflarını üstlenerek desteğini bir kez daha esirgememiştir. Şahsım ve bu projeye ortak olan herkes adına kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

İletişim Fakültesi ve Kocaeli basınının bir araya gelmesine vesile oldukları için çok mutlu olduklarını belirten VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü Doç. Dr. Soner Şahin, "Kocaeli'ye geldiğim ilk günden beri özellikle yerel basın ile ilişkilerimi arkadaşlık düzeyinde kurdum. Her biri benim kardeşim, ağabeyim, büyüğümdür. Bugün burada bu güzel kahvaltıya ve ardından açılacak ve bir hafta açık olacak olan sergiye ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Gerek fakültemiz ile gerekse yerel basınımız ile bu tür faaliyetlere her zaman açığız. Desteğimiz daima arkanızdadır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tüm konuklar, yerel ve ulusal basında üniversitenin etkisi üzerine görüş alışverişinde bulundular. Sonrasında ise sergi açılışı gerçekleştirildi.

(İG-RFK-Y)



24.05.2017 16:38:11 TSI

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