İmamlık yaptığı mahalleyi Kaymakam olarak ziyaret etti
(Fotoğraflı)
Murat Hazer
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dört yıl cami imamlığı görevinde bulunduktan sonra Kaymakamlık sınavını kazanan Oltan Bayraktar, imam olarak hizmet ettiği mahalleye Kaymakam olarak ziyarette bulundu.
Kaynarca Saburlu Köyü Emirler Mahallesinde dört yıl imamlık görevi yaptıktan sonra Kaymakamlık sınavını kazanan Oltan Bayraktar, Bayburt iline Kaymakam olarak tayin olmuştu. İmam Hatip Lisesinden sonra Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Bayraktar, imamlık yaptığı yıllarda mahallelinin büyük sevgisini kazanmıştı. Aradan geçen 1 buçuk yıl sonrasında yeni görev yeri olan Kütahya ilinden, imamlık yaptığı Emirler Mahallesine gelen Kaymakam Oltan Bayraktar mahalleliyle hasret giderdi. Kaymakam Bayraktar, "İmamlık görevimde hayatımın en güzel yılları bu köyde geçti, köyde herkes bana karşı çok iyi davrandı, onları ziyaret edip özlem giderdim. Ziyaretlerim sık sık devam edecek onları unutmak mümkün değil" dedi.
(BCT-RFK-Y)
24.05.2017 16:40:25 TSI
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