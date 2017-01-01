ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İmamlık yaptığı mahalleyi Kaymakam olarak ziyaret etti

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:40
İmamlık yaptığı mahalleyi Kaymakam olarak ziyaret etti
İmamlık yaptığı mahalleyi Kaymakam olarak ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Murat Hazer
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde dört yıl cami imamlığı görevinde bulunduktan sonra Kaymakamlık sınavını kazanan Oltan Bayraktar, imam olarak hizmet ettiği mahalleye Kaymakam olarak ziyarette bulundu.
Kaynarca Saburlu Köyü Emirler Mahallesinde dört yıl imamlık görevi yaptıktan sonra Kaymakamlık sınavını kazanan Oltan Bayraktar, Bayburt iline Kaymakam olarak tayin olmuştu. İmam Hatip Lisesinden sonra Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Bayraktar, imamlık yaptığı yıllarda mahallelinin büyük sevgisini kazanmıştı. Aradan geçen 1 buçuk yıl sonrasında yeni görev yeri olan Kütahya ilinden, imamlık yaptığı Emirler Mahallesine gelen Kaymakam Oltan Bayraktar mahalleliyle hasret giderdi. Kaymakam Bayraktar, "İmamlık görevimde hayatımın en güzel yılları bu köyde geçti, köyde herkes bana karşı çok iyi davrandı, onları ziyaret edip özlem giderdim. Ziyaretlerim sık sık devam edecek onları unutmak mümkün değil" dedi.
(BCT-RFK-Y)

24.05.2017 16:40:25 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Serdivan'da yeni sezon asfalt ve kaldırım çalışmaları başladı
YEREL

SERDİVAN'DA YENİ SEZON ASFALT VE KALDIRIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Eski Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanına hapis cezası
YEREL

ESKİ BANK ASYA YÖNETİM KURULU BAŞKANINA HAPİS CEZASI
'Dönem Sonu Sergisi' açılışı AKM'de yapıldı
YEREL

'DÖNEM SONU SERGİSİ' AÇILIŞI AKM'DE YAPILDI
SAÜ'de 'Yoga ve Nefes' başlıklı eğitim düzenlendi
YEREL

SAÜ'DE 'YOGA VE NEFES' BAŞLIKLI EĞİTİM DÜZENLENDİ
'Ziyafet Sofrası' AKM'de tiyatro severlerle buluştu
YEREL

'ZİYAFET SOFRASI' AKM'DE TİYATRO SEVERLERLE BULUŞTU
Sakarya'daki terör örgütü DEAŞ üyeliği davası
YEREL

SAKARYA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ÜYELİĞİ DAVASI
Akyazı'da 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL

AKYAZI'DA 10 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ
Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezinde yılsonu heyecanı
YEREL

GELENEKSEL SANATLAR İHTİSAS MERKEZİNDE YILSONU HEYECANI
Dev adamlar Süper Lig için mücadele edecek
YEREL

DEV ADAMLAR SÜPER LİG İÇİN MÜCADELE EDECEK
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
ASKF'de hedef 'Elit Lig'
YEREL

ASKF'DE HEDEF 'ELİT LİG'
SGM'de yılsonu şöleni yaşandı
YEREL

SGM'DE YILSONU ŞÖLENİ YAŞANDI
SAMEK yılsonu heyecanı Kentpark'ta
YEREL

SAMEK YILSONU HEYECANI KENTPARK'TA
Adapazarı Belediyesi'nin ilk halk iftarı 31 Mayıs'ta
YEREL

ADAPAZARI BELEDİYESİ'NİN İLK HALK İFTARI 31 MAYIS'TA
SAÜ'de yabancı dil öğretimi konusunda yeni dönem
YEREL

SAÜ'DE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ KONUSUNDA YENİ DÖNEM
Sakarya Büyükşehirli yüzücüden Uluslararası Yüzme Şampiyonasında başarı
YEREL

SAKARYA BÜYÜKŞEHİRLİ YÜZÜCÜDEN ULUSLARARASI YÜZME ŞAMPİYONASINDA BAŞARI
BMC, Sakarya'da savunma sanayi Ar-Ge kuracak
YEREL

BMC, SAKARYA'DA SAVUNMA SANAYİ AR-GE KURACAK
Karasu Plaj Caddesindeki çalışmalar sona erdi
YEREL

KARASU PLAJ CADDESİNDEKİ ÇALIŞMALAR SONA ERDİ
Hendek'te yol sorunu çözüme kavuşuyor
YEREL

HENDEK'TE YOL SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞUYOR
Başkan Toçoğlu, TÜVASAŞ Müdürünü ağırladı
YEREL

BAŞKAN TOÇOĞLU, TÜVASAŞ MÜDÜRÜNÜ AĞIRLADI
Sakarya'da DEAŞ operasyonu
YEREL

SAKARYA'DA DEAŞ OPERASYONU
Akyazı'da asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
YEREL

AKYAZI'DA ASFALT ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
Başkan Toçoğlu: &quot;Şampiyonluk için kenetlendik&quot;
YEREL

BAŞKAN TOÇOĞLU: "ŞAMPİYONLUK İÇİN KENETLENDİK"
'Mahallemde İftar Var' buluşmalarında program takvimi belirlendi
YEREL

'MAHALLEMDE İFTAR VAR' BULUŞMALARINDA PROGRAM TAKVİMİ BELİRLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi