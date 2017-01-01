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Altınordu'da parklar izleniyor

- Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan 62 çocuk parkı kameralar ile izleniyor

- Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş:

- "Kurduğumuz güvenlik kamera sistemleri ile de çocuklarımızın parklarda güven içerisinde oyun oynamasını sağlıyoruz"



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı yeşil alan çalışmaları ve parklarla, vatandaşları günlük yaşamın ve şehrin stresinden uzaklaştırmanın yanı sıra parklara kurulan güvenlik kameraları ile çocukların güven içerisinde oynamasına imkan sağlıyor.

Altınordu'nun çehresini değiştirmeyi hedefleyen, yeşil alan miktarını artırmak, vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmayı hedefleyen Altınordu Belediyesi, kurduğu güvenlik kameraları ile 7 gün 24 saat parkları izleyerek çocukların güven içerisinde oyun oynamalarını imkan sağlıyor. Yaptığı çalışmalar ile yeni projeler üreten Altınordu Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırırken, mevcut parklarda bakım ve onarım çalışmalarını yapmaya tüm hızıyla devam ediyor.



Altınordu'da park sayısı 62'ye yükseldi

Park ve yeşil alan çalışmalarını aralıksız sürdüren Altınordu Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü son olarak yaptığı ve vatandaşların hizmetine sunduğu Cumhuriyet Mahallesi 1313 Sokak Yanı Park ve Çocuk Oyun Alanı ile ilçe genelindeki park ve yeşil alan sayısını 62'ye çıkardı. Mevcut parklarda yenileme çalışmalarını da sürdüren Altınordu Belediyesi bu kapsamda 5 adet parkta ömrünü tamamlamış olan oyun elamanlarını yeniledi.

Yapımı tamamlanan ve vatandaşın hizmetine sunulan Cumhuriyet Mahallesi 1313 Sokak Yanı Park ve Çocuk Oyun Alanı'nda incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan vatandaşlara özel bir mekan oluşturduklarını söyledi. Ailelerin ve çocukların keyifli zaman geçireceği bir alanı Altınordu'ya kazandırdıklarını dile getiren Tekintaş, "Cumhuriyet Mahallesi'nde başlattığımız park çalışmasını tamamladık. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan çocuklarımıza, spor yapmak isteyen vatandaşlarımıza parkımız hayırlı olsun. Yapılan park hem spor aletleri hem oturma grupları ile özel bir mekan oldu. İnşallah vatandaşlarımız burada bulunan fitnes alanlarından istifade edecekler, çocuklarımız parklarda oynayacak ve yeşil alanları kullanabilecek" dedi.



Parklar kamera ile izleniyor

Cumhuriyet Mahallesi için verdikleri park sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve çocuklar için kamera ile izlenen güvenli bir alanı hizmete sunduklarını vurgulayan Başkan Tekintaş, "Biz daha önce Cumhuriyet Mahallesi'nde park yapma sözü vermiştik, yaptığımız bu park ile verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca kurduğumuz kamera sistemleri ile de çocuklarımızın güven içerisinde oyun oynamasını sağlıyoruz" diye konuştu.



Ebeveynler güvenli parklardan memnun

Çocuklarını rahatça oyun oynayabilecekleri parklarda dahi yalnız bırakamadıklarını belirten aileler güvenlik kameraları ile izlenen yeni parkların kendilerini mutlu ettiğini vurguladılar. Çocuklarının parklarda rahatça oynamalarına imkan sağlayan güvenli parkların ailelerin tedirginliğini giderdiğini ifade eden vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür ettiler.

(MAK-SLH-Y)



24.05.2017 16:59:36 TSI

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