ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Altınordu'da parklar izleniyor

24 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:59
Altınordu'da parklar izleniyor
Altınordu'da parklar izleniyor
- Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan 62 çocuk parkı kameralar ile izleniyor
- Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş:
- "Kurduğumuz güvenlik kamera sistemleri ile de çocuklarımızın parklarda güven içerisinde oyun oynamasını sağlıyoruz"

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Altınordu Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı yeşil alan çalışmaları ve parklarla, vatandaşları günlük yaşamın ve şehrin stresinden uzaklaştırmanın yanı sıra parklara kurulan güvenlik kameraları ile çocukların güven içerisinde oynamasına imkan sağlıyor.
Altınordu'nun çehresini değiştirmeyi hedefleyen, yeşil alan miktarını artırmak, vatandaşlara daha huzurlu ortamlar oluşturmayı hedefleyen Altınordu Belediyesi, kurduğu güvenlik kameraları ile 7 gün 24 saat parkları izleyerek çocukların güven içerisinde oyun oynamalarını imkan sağlıyor. Yaptığı çalışmalar ile yeni projeler üreten Altınordu Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırırken, mevcut parklarda bakım ve onarım çalışmalarını yapmaya tüm hızıyla devam ediyor.

Altınordu'da park sayısı 62'ye yükseldi
Park ve yeşil alan çalışmalarını aralıksız sürdüren Altınordu Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü son olarak yaptığı ve vatandaşların hizmetine sunduğu Cumhuriyet Mahallesi 1313 Sokak Yanı Park ve Çocuk Oyun Alanı ile ilçe genelindeki park ve yeşil alan sayısını 62'ye çıkardı. Mevcut parklarda yenileme çalışmalarını da sürdüren Altınordu Belediyesi bu kapsamda 5 adet parkta ömrünü tamamlamış olan oyun elamanlarını yeniledi.
Yapımı tamamlanan ve vatandaşın hizmetine sunulan Cumhuriyet Mahallesi 1313 Sokak Yanı Park ve Çocuk Oyun Alanı'nda incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan vatandaşlara özel bir mekan oluşturduklarını söyledi. Ailelerin ve çocukların keyifli zaman geçireceği bir alanı Altınordu'ya kazandırdıklarını dile getiren Tekintaş, "Cumhuriyet Mahallesi'nde başlattığımız park çalışmasını tamamladık. Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan çocuklarımıza, spor yapmak isteyen vatandaşlarımıza parkımız hayırlı olsun. Yapılan park hem spor aletleri hem oturma grupları ile özel bir mekan oldu. İnşallah vatandaşlarımız burada bulunan fitnes alanlarından istifade edecekler, çocuklarımız parklarda oynayacak ve yeşil alanları kullanabilecek" dedi.

Parklar kamera ile izleniyor
Cumhuriyet Mahallesi için verdikleri park sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve çocuklar için kamera ile izlenen güvenli bir alanı hizmete sunduklarını vurgulayan Başkan Tekintaş, "Biz daha önce Cumhuriyet Mahallesi'nde park yapma sözü vermiştik, yaptığımız bu park ile verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca kurduğumuz kamera sistemleri ile de çocuklarımızın güven içerisinde oyun oynamasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Ebeveynler güvenli parklardan memnun
Çocuklarını rahatça oyun oynayabilecekleri parklarda dahi yalnız bırakamadıklarını belirten aileler güvenlik kameraları ile izlenen yeni parkların kendilerini mutlu ettiğini vurguladılar. Çocuklarının parklarda rahatça oynamalarına imkan sağlayan güvenli parkların ailelerin tedirginliğini giderdiğini ifade eden vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür ettiler.
(MAK-SLH-Y)

24.05.2017 16:59:36 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Altınordu Muhtarlar Derneği seçimi
YEREL

ALTINORDU MUHTARLAR DERNEĞİ SEÇİMİ
Kabadüz'de mezuniyet töreni
YEREL

KABADÜZ'DE MEZUNİYET TÖRENİ
32 yıllık çöplük, yaşam alanı oluyor
YEREL

32 YILLIK ÇÖPLÜK, YAŞAM ALANI OLUYOR

Fatsa'da Ramazan öncesi fırın denetimi
YEREL

FATSA'DA RAMAZAN ÖNCESİ FIRIN DENETİMİ
Ahmet Ekici güven tazeledi
YEREL

AHMET EKİCİ GÜVEN TAZELEDİ
Kibele heykeli bulunan tarihi kalede kazı yeniden başlıyor
YEREL

KİBELE HEYKELİ BULUNAN TARİHİ KALEDE KAZI YENİDEN BAŞLIYOR
Yavru kedilere polis şefkati
YEREL

YAVRU KEDİLERE POLİS ŞEFKATİ
Türk Kızılayı'ndan 'sevgi bohçası'
YEREL

TÜRK KIZILAYI'NDAN 'SEVGİ BOHÇASI'
Ordu'daki cinayet
YEREL

ORDU'DAKİ CİNAYET
Fatsa'da &quot;Terörle Mücadele ve Teröre Lanet&quot; sergisi açıldı
YEREL

FATSA'DA "TERÖRLE MÜCADELE VE TERÖRE LANET" SERGİSİ AÇILDI
Ordu'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ORDU'DA FETÖ/PDY DAVASI
Öğrenciler tasarladıkları kıyafetleri sergiledi
YEREL

ÖĞRENCİLER TASARLADIKLARI KIYAFETLERİ SERGİLEDİ
Ordu'da yeni stat inşaatına başlandı
YEREL

ORDU'DA YENİ STAT İNŞAATINA BAŞLANDI
Ulaşıma dev yatırım
YEREL

ULAŞIMA DEV YATIRIM
Camilere Ramazan hazırlığı
YEREL

CAMİLERE RAMAZAN HAZIRLIĞI
Fatsa'da TUBİTAK Bilim Fuarı
YEREL

FATSA'DA TUBİTAK BİLİM FUARI
Ordu'da cinayet
YEREL

ORDU'DA CİNAYET
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU DEDESİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

 1
  • 2 Soner Sarıkabadayı'nın saçlı hali şaşırttı
  • 3 Kızı Şener Şen'in kopyası
  • 4 Ünlü oyuncu eridi bitti! Tam 40 kilo verdi