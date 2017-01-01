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Serdivan'da yeni sezon asfalt ve kaldırım çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediyesi, asfalt sezonunun başlangıcını 'Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Çalışmaları' kapsamında baştan sona yenilenecek olan Karadere Caddesinden yaptı.

Yapılan düzenleme çalışmalarının ardından 1 kilometre uzunluğundaki Karadere Caddesi sıcak asfaltla kaplanmaya başladı. Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada; caddedeki asfalt serim işleminin tamamlanması ile birlikte güzergah boyunca kaldırım ve peyzaj çalışmalarının da yapılacağı belirtildi. Asfaltın yanı sıra peyzaj ve aydınlatma sistemiyle modern bir görünüm kazanacak olan Karadere Caddesinde, trafiğin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve araçların trafiği aksatmayacak şekilde parklanması için park ceplerinin de yer alacağı ifade edildi.

(BCT-RFK-Y)



24.05.2017 17:09:02 TSI

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