Gazi kentten 52 bin 800 öğrenci ecdadıyla buluştu

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesinin 'Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına' Projesi kapsamında ilçede yaşayan 52 bin 800 öğrenci Çanakkale'ye giderek, ecdadıyla buluşturdu.

Çanakkale Zaferinin 100. Yılı kapsamında başlayan büyük proje kapsamında 52 bin 800 öğrenci, Çanakkale'ye götürülerek, Kurtuluş savaşında şehit olan atalarının mezarını ziyaret etti. Gelen talep üzerine devam eden proje ile bu yıl toplam 10 bin öğrenci Çanakkale'ye götürülürken, yıl sonuna kadar da 10 bin öğrencinin daha ecdadı ile buluşturulması hedefleniyor. Evlerinden servisle alınan öğrenciler, uçakla Çanakkale'ye götürülüyor. Öğrenciler, Çanakkale'de kendilerini bekleyen otobüslerle, feribota binerek Çanakkale Destanı'nın yazıldığı toprakları ziyaret ediyor.

2017 ve 2018 yıllarında devam etmesi hedeflenen proje ile önümüzdeki yılda 20 bin kişinin daha Çanakkale gezisine götürülmesi planlanıyor. 2018 yılı sonunda ise Çanakkale'ye gezdirilen öğrenci sayısının toplamda 82 bine çıkarılacağı bildirildi.

Her gün 189 öğrenci Çanakkale'ye uçuyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilerin vatan topraklarının nasıl kazanıldığını yerinde görmesi için böyle bir proje düzenlediklerini belirterek, proje kapsamında her gün 189 öğrencinin Çanakkale destan'ının yazıldığı topraklara uçtuğunu kaydetti. Projenin Türkiye'deki diğer il ve ilçelere de örnek olduğunu belirten Tahmazoğlu, "Her gün 189 kişiyi uçakla Çanakkale'ye götürüyoruz. Türkiye de ilk kez Şahinbey Belediyemiz böyle bir projeyi hayata geçirdi. Şahinbey'de eğitim gören gençlerimiz çok şanslı, çünkü Gaziantep'ten Çanakkale'ye gitmek 18 saat sürüyor. Bu da çok uzun bir yolculuk. Otobüsle bu yolculuğu yapmış olsaydık, öğrenciler 3 gün derslerinden mahrum kalmış olacaklardı. Ancak uçakla Çanakkale'ye giden gençler ecdatlarının mezarlarını ziyaret ettikten sonra aynı gün tekrar dönebiliyorlar. Amacımız, gençlerimizin yetişme çağında bu vatan topraklarının nasıl kazanıldığını, tarihin nasıl yazıldığını, tarih kitaplarından değil de yerinde yaşayarak ve hissederek öğrenmeleridir. Bu çok önemsediğimiz bir konu. Bu nedenle Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale seferleri düzenliyoruz. Biz gençlerimizi çok seviyoruz ve onlara güveniyoruz" dedi.

24.05.2017 17:45:17 TSI

