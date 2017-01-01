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Söğüt Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin el emeği göz nuru sergisi göz kamaştırdı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından yapılan el emeği göz nuru çalışmaların yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Hamidiye Külliyesi Dar'ül Eytam binasında açılan sergiye, Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay ve Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Genel Sekreter Cihan Darcan, Bozüyük Meslek Yüksel Okulu Sekreter Vekilli Battal Yılmaz, Söğüt Meslek Yüksekokulu çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Serginin Ramazan ayı sonuna kadar açık olacağını belirten öğretim görevlisi Rahmi Akbaş, "Amacımız, öğrencilerin bir yıl içinde yapmış olduğu eserlerin halkımıza sunulmasıdır. Üniversitemizin 10'uncu yılını kutlamak adına bu yıl moda tasarım, basın yayın, grafik ve iç mekan tasarım bölümlerinden oluşan karma sergi hazırladık. Bugün bizleri yalnız bırakmayan başta sayın Kaymakamımız olmak üzere tüm protokol üyelerine ve öğrencilerime teşekkür ederim" dedi.

Konuşma sonrası protokol üyeleri serginin açılış kurdelesinin keserek, sergiyi gezdiler. Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay ve Belediye Başkanı Halil Aydoğdu'nun öğrencilerinin kendi elleriyle çizdiği portre resimler ikili tarafından büyük beğeni topladı.

(CKT-MET-Y)



24.05.2017 17:50:31 TSI

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