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HRÜ Ziraat fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Harran Üniversitesi Ziraat fakültesinde 2016-2017 akademik yılı mezuniyet programı düzenledi.

Osmanbey Yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda düzenlenen akademik yıl mezuniyet törenine, Rektör Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Bürhan Akpunar, Prof. Dr. Şerafettin Çelik, Ziraat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan, Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Şaka, öğretim elemanları, mezun durumdaki öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılışında ilk olarak fakülte birincisi olan öğrenci Nermin Öztekin bir konuşma yaptı. Bu mutlu günde kendilerini yalnız bırakmayan ailelerine ve protokol üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Öztekin, "Bugün ben burada birinci olarak konuşuyor olabilirim, ama benim gözümde bütün arkadaşlarım birincidir. Birincilik ödülünün sadece bana değil, tüm arkadaşlarıma ait olduğunu düşünüyorum. Üzerimizdeki sosyal sorumluluklarımızı göz ardı etmeyen, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için faydalı işler yapan ve en önemlisi gelecek nesillere örnek teşkil eden birer ziraat mühendisi olacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Ziraat fakültesinin 35'inci dönemde 292 mezun vermenin gururu içerisinde olduğuna değinerek konuşmasına başlayan Dekan Prof. Dr. Recep Gündoğan, "Yeni bir mezuniyet töreninin heyecanı içinde sizlere hoş geldiniz der, fakültemizden mezun olacak meslektaşlarımızı tebrik eder, kendilerine yeni hayatlarında başarılar dilerim. Fakültemizdeki eğitim öğretim süresince çok değerli bilgiler aldınız. Hayata atıldığınızda ne kadar kıymetli bilgilere sahip olduğunuzu anlayacaksınız. Bu bilgiler meslek hayatınız boyunca size temel olacaktır. İş hayatınızda başarılı olmanın bir şartı da azim ve sebattır. Hedeflerinizden asla vazgeçmeyin" şeklinde konuştu. Daha sonra kürsüye çıkan Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Şaka, "Ben de bugün genç meslektaşlarımız kadar heyecan içerisindeyim. Mezun olduğum üniversitemden yeni mezun olacak arkadaşlarımı karşılama adına aranızda bulunuyorum. Ziraat mühendisliği onurlu bir meslektir. Bu onur bayrağını daha da yükseğe çıkaracağınızdan hiç şüphem yok. Sizleri bu güne getiren ailelerinize ve sizi bilgi ile donatan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yeni hayatınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Rektör Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, "Her meslekte olduğu gibi Ziraat mühendisliğinde her şey sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Sizi hazır bekleyen işiniz de bulunmayabilir. Ama asla umudunuzu kaybetmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin üniversite hayatında elde ettiği bilgi ve becerileri ile ülke tarımına büyük katkılar sağlayacağına inandığını anlatan Rektör Taşaltın, "Kendi branşınızda en iyisi olmaya gayret edin. Asla öz güveninizi kaybetmeyin. İş hayatına atılırken cesur olun. Okul bitti diye öğrenme bitmedi. Hayat boyu bilgi edinmeye ihtiyacımız var. Masa başı işler bu ülkeye fayda getirmedi. Sahada olun. Alanda çalışın. Sizin bu konuda yeteri kadar bilgi, birikim ve azminizin olduğuna eminim. Yeni hayatınızda sizlere başarılar dilerim" diye konuştu.

Program, davul, zurna eşliğinde mezun öğrencilerin halay çekmesi, mezun öğrencilere diplomalarının dağıtılması ve dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından kep fırlatma etkinliği ile son buldu.

(AK-SD-Y)



24.05.2017 18:40:03 TSI

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