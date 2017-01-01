YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu yaptı.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları istihbaratı değerlendiren Besni İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Köseceli Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Çakırhöyük Beldesi Tetirli Mahallesinde Y.C. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.

İkametgah ve eklentilerinde yapılan aramada, 73 kök kenevir bitkisi ve 35 gram kenevir bitki tohumu ile bir adet av tüfeği ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(AHM)



25.05.2017 10:32:37 TSI

NNNN

