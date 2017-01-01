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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:32
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük beldesinde jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu yaptı.
Edinilen bilgiye göre, aldıkları istihbaratı değerlendiren Besni İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Köseceli Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Çakırhöyük Beldesi Tetirli Mahallesinde Y.C. isimli şahsın evine operasyon düzenledi.
İkametgah ve eklentilerinde yapılan aramada, 73 kök kenevir bitkisi ve 35 gram kenevir bitki tohumu ile bir adet av tüfeği ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(AHM)

25.05.2017 10:32:37 TSI
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