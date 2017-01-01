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'Künye' isimli film Ankara'dan birincilikle döndü

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:41
'Künye' isimli film Ankara'dan birincilikle döndü
'Künye' isimli film Ankara'dan birincilikle döndü

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Ankara Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençliğin Gözünden "Tek Vatan" temalı 10. Türkiye Liselerarası Kısa Film yarışmasında, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu 'Künye" isimli film rakiplerini geride bırakarak jüri tarafından en iyi film seçildi.
Çankaya Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Millî Eğitim Bakanlığı'nın onayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT Kurumu, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Özel Arı Okulları'nın desteği ile düzenlenen Gençliğin Gözünden "Tek Vatan" temalı 10. Türkiye Liselerarası Kısa Film yarışması düzenlendi. Yarışmaya Aydın'dan katılan Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, senaryosunu 11. sınıf öğrencisi Kazım Melih Demiray'ın yazdığı, yönetmenliğini 11. Sınıf öğrencisi Ataberk Fidan'ın, danışman öğretmenliğini Seyfi Altındiş'in yaptığı 'Künye' adlı film 10 film arasından en iyi film seçilerek büyük bir başarıya imza attı.
Türkiye'den lise öğrencileri tarafından hazırlanan 32 filmin katıldığı yarışma sonucunda, 10 film jüri tarafından ödüllendirmeye değer bulundu. Ödüle layık görülen 10 film arasında yapılan değerlendirme sonucunda Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 'Künye' adlı kısa filmi en iyi film seçilirken, Ankara Atatürk Lisesi 'Kutsal Emanetler' adlı film ikinciliği, Adana Toki Sarıçam Anadolu Lisesi "İnsan ve Mekân adlı filmle ise üçüncülüğü elde etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünde yapılan ödül töreninde, birincilik ödülünü alan Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'Künye' filmi ekibi büyük sevinç yaşadı.
Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Künye' isimli film, askerlik yaptığı dönemde arkadaşlarının tamamını çatışmada kaybetmiş, onlarla birlikte ölmediği için üzülen, askerliği bittiği halde kendisini hâlâ asker zanneden bir adamın trajik öyküsünü konu alıyor.
(OD-MB-Y)

25.05.2017 10:41:41 TSI
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