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sparta'da Ramazan pidesine zam

25 Mayıs 2017 Perşembe, 10:58
sparta'da Ramazan pidesine zam
Isparta'da Ramazan pidesine zam

(Fotoğraflı)

Ferhat Kaya
ISPARTA (İHA)- Isparta'da üç yıldır 1 lira 50 kuruştan satılan 300 gramlık Ramazan pidesi bu Ramazan ayında 2 TL'den satılacak.
Isparta'da Ramazan ayı girerken pide fiyatı 50 kuruş zamlandı. Isparta Fırıncılar, Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, Ramazan ayında ekmeğe zam yapılmadığını ancak son 3 yıldır 1,5 TL'den satılan 300 gramlık Ramazan pidesinin bu yıl 2 TL'den satılacağını açıkladı.
Ekmeğe zam konusunda fırıncı esnafından talepler olduğunu ifade eden Isparta Fırıncılar, Lokantacılar ve Kasaplar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, "3 yıldır ekmeğe zam yapmıyoruz. O sürede un fiyatından susama kadar birçok kalemde artış oldu. Biz bu fiyatları ekmek fiyatlarına yansıtmadık. Ramazan ayı öncesinde bir zam beklentisi vardı. Ancak aldığımız karar ile Ramazan ayında vatandaşımıza fazla yük olmasın diye ekmeğe zam yapmadık. Fakat bu konuda bir çalışmamız var. Ev ekmeğinin 2,5 TL, küçük ekmeğin ise 1,25 TL'den satılması noktasında çalışmamız sürüyor. Ekmeğe zam geldiği zaman bunu halkımızla paylaşacağız. Ancak Ramazan ayında herhangi bir zam olmayacak" dedi.
(FK-SÇ-Y)

25.05.2017 10:58:20 TSI
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