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Uzundere'den Bulanık'a ziyaret



(Fotoğraflı)



MUŞ (İHA)  Erzurum'un Uzundere Belediye Başkanı M. Halis Özsoy ve beraberindeki heyet, Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'ı ziyaret ettiler.

Uzundere Belediye Başkanı M. Halis Özsoy, beraberindeki heyetle daha önceden Uzundere Kaymakamlığı görevini yapan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ı ziyaret ederek, bir süre görüştü. Eski mesai arkadaşlarıyla karşılaşan Uzan, duygu dolu anlar yaşadı. Bulanık Belediye Başkan Vekili Uzan, misafirlerini yemekten sonra Merkez Cami önünde vatandaşlarla çaya davet etti. Çay eşliğinde belediyecilikle ilgili tecrübelerini de paylaşan Uzundere Belediye Başkanı Özsoy, vatandaşlarla sohbet etti. Sohbetten sonra Belediye Başkan Vekili Uzan ile misafirleri, ilçede incelemelerde bulundular.

(MSA-Y)



25.05.2017 11:08:23 TSI

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