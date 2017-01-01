ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Peyzaj Gülbahçe ve Çiçek Satış Merkezi Açılıyor

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:33
Peyzaj Gülbahçe ve Çiçek Satış Merkezi Açılıyor
Peyzaj Gülbahçe ve Çiçek Satış Merkezi Açılıyor

(Fotoğraflı)

KIRŞEHİR (İHA) - Belediye tarafından başlatılan Peyzaj Gülbahçe ve Çiçek Satış Merkezi projesinin açılışı yapılacak.
Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Peyzaj ve Gülbahçe Merkezinin tamamlandığını ve açılışının yapılacağını söyledi.
Yeşil bir Kırşehir hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Daha yeşil, daha renkli bir Kırşehir hedefi ile çıktığımız yolda on binlerce ağacı ve yüz binlerce çiçeği toprakla buluşturarak Kırşehir'in sokaklarını yeşillendirdik.
Şimdi de evlerinizin bahçelerini, balkonlarınızı yeşillendirebilmek ve bitkiler hakkında bilgiler alabilmeniz için Çiçek Satış Merkezi projemizi tamamladık hizmete açtık.
Çiçek satış merkezimizde mevsimlik çiçek, ağaç, çalı ve bahçe ekipmanları satışa sunulacak. Bitki satışlarının yanı sıra bahçe süsleri gibi birçok farklı ihtiyacın da aynı merkezden temin edilebileceğini edebilecek.
Çiçekler, graslar, sera bitkileri ve meyve fidanlarının satışını yapacağımız merkezimiz Aşıkpaşa Spor Salonunun yan tarafında bulunan alana yapıldı."dedi.
Çiçek Satış merkezi istenildiği takdirde site sakinlerine de çevre düzenlemede hizmet sunacak.
(EÖ-AÖ-Y)

25.05.2017 11:33:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İlçe Halk Eğitim Merkezinde bir yıllık emek sergilendi
YEREL

İLÇE HALK EĞİTİM MERKEZİNDE BİR YILLIK EMEK SERGİLENDİ
AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli: &quot;Milli İrade İle Ak Parti'deki Recep Tayyip Erdoğan Hasreti Vuslata Döndü&quot;
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI MUSTAFA KENDİRLİ: "MİLLİ İRADE İLE AK PARTİ'DEKİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN HASRETİ VUSLATA DÖNDÜ"
Kırşehir'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KIRŞEHİR'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
KAHİAD İş Adamları Derneği FETÖ örgütünün para işlerine baktığı iddia edildi
YEREL

KAHİAD İŞ ADAMLARI DERNEĞİ FETÖ ÖRGÜTÜNÜN PARA İŞLERİNE BAKTIĞI İDDİA EDİLDİ
Sağlık çalışanına FETÖ'den 10 yıl hapis cezası
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANINA FETÖ'DEN 10 YIL HAPİS CEZASI
Darbe mesajını gizlice birliklere göndermişler
YEREL

DARBE MESAJINI GİZLİCE BİRLİKLERE GÖNDERMİŞLER
EN ÇOK OKUNANLAR
Aşk hayatı hızlı olan ünlü kadınların birliktelik yaşadığı isimler
FİSKOS

ÇAĞLA, GÖNLÜNÜ ÜNLÜ ŞARKICIYA KAPTIRDI

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...