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Peyzaj Gülbahçe ve Çiçek Satış Merkezi Açılıyor



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Belediye tarafından başlatılan Peyzaj Gülbahçe ve Çiçek Satış Merkezi projesinin açılışı yapılacak.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Peyzaj ve Gülbahçe Merkezinin tamamlandığını ve açılışının yapılacağını söyledi.

Yeşil bir Kırşehir hedeflediklerini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Daha yeşil, daha renkli bir Kırşehir hedefi ile çıktığımız yolda on binlerce ağacı ve yüz binlerce çiçeği toprakla buluşturarak Kırşehir'in sokaklarını yeşillendirdik.

Şimdi de evlerinizin bahçelerini, balkonlarınızı yeşillendirebilmek ve bitkiler hakkında bilgiler alabilmeniz için Çiçek Satış Merkezi projemizi tamamladık hizmete açtık.

Çiçek satış merkezimizde mevsimlik çiçek, ağaç, çalı ve bahçe ekipmanları satışa sunulacak. Bitki satışlarının yanı sıra bahçe süsleri gibi birçok farklı ihtiyacın da aynı merkezden temin edilebileceğini edebilecek.

Çiçekler, graslar, sera bitkileri ve meyve fidanlarının satışını yapacağımız merkezimiz Aşıkpaşa Spor Salonunun yan tarafında bulunan alana yapıldı."dedi.

Çiçek Satış merkezi istenildiği takdirde site sakinlerine de çevre düzenlemede hizmet sunacak.

(EÖ-AÖ-Y)



25.05.2017 11:33:47 TSI

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