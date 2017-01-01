Van'da Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası
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VAN (İHA) - Van'da düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında, Kızılay Van Şubesi ekibi birinci oldu.
Bu yıl '15 Temmuz Şehitlerini Anma' temasıyla yapılan turnuvaya 33 kurum katıldı. Erciş Belediyesi Voleybol Takımıyla finale kalan Kızılay Van Şubesi Takımı, maçı 3-2 kazandı. Ödüllerini Kızılay Van Şube Başkanı Yalçın Özdemir'in elinden alan Kızılay ekibi, bu yıl '15 Temmuz Şehitlerini Anma' temasıyla yapılan turnuvanın galibi oldukları için mutlu olduklarını belirttiler. Özdemir, "15 Temmuz şehitlerini anma temasıyla yapılan bu anlamlı organizasyonda ekibimizin şampiyon olması bizi çok mutlu etmiştir. Kendilerine başarılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(MSA-Y)
25.05.2017 11:44:54 TSI
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