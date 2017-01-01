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Denizli'de, Peşinden Koş yarışının ödülleri sahiplerin buldu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 11:45
Denizli'de, Peşinden Koş yarışının ödülleri sahiplerin buldu
Denizli'de, Peşinden Koş yarışının ödülleri sahiplerin buldu

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli'de bu yıl ikincisi gerçekleştirilen 'Peşinden Koş' etkinliği koşu severler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Etkinliğin ödülleri düzenlenen tören ile verildi.
Denizli'de 2015 yılında ilki gerçekleştirilen Peşinden Koş etkinliği, bu yıl Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, ikincisi gerçekleştirildi. Geçen hafta sonu Saki Restaurant önünden başlayıp Teras Park'ta biten yarış, Survivor yarışmacıları Merve Aydın ve Avatar Atakan'ın öncülüğünde başlayıp, 3400 m'lik parkurun tamamlanmasıyla son buldu.
Teras Park AVM'de yarış sonrası ödül töreni ve imza günü düzenlendi. Ödüller, sponsorlar ve konuklar tarafından 4 farklı kategoride ilk 3'e giren yarışmacılara teslim edildi.
Yarışmanın erkek kategori birincisi, geçen sene de zirvede olan Khalid Azzaloualidine 11 dakika 6 saniye ile başarısını tekrar taçlandırırken ikinciliği Hasan Ersoy ve üçüncülüğü Ömer Yıldırım aldı. Kadın kategori sıralamasında ise birinciliği 13 dakika 15 saniye ile Halime Karakoyun, ikinciliği Büşra Gelmez ve üçüncülüğe Zekiye Çelik yerleşti. Yarışma 33 dakika 10 saniyede tamamlandı.
Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte soru cevap yarışmaları düzenlendi ve doğru cevap verenler Hummel tişörtler ile ödüllendirildi.
(İHA-Y)

25.05.2017 11:45:39 TSI
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