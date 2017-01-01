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Mudanya'ya yeni gölet



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Yalıçiftlik bölgesine gölet inşa ediliyor.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal, çalışmaların devam ettiği Yalıçiftlik göletini inceledi. 10 milyon liraya mal olacak göletin yöre halkının sulama ihtiyacını karşılamak maksadıyla projelendirildiğini açıklayan Murat Ünal, "Çakal deresi üzerine kurulmuş olmasına rağmen, Kara dere regülatör hattı ile bölgedeki iki önemli dereyi birleştirerek yöre halkının sulama ihtiyacına cevap verecek bir hizmet olacak. 282 bin metreküp dolgu hacminde, 132,15 metre kret uzunluğunda kil çekirdekli homojen dolgu tipinde inşa edilecek gölet, mansaptan yaklaşık 50 metre yüksekliğinde olacak. 2 bin 200 dekar tarım alanı basınçlı boru şebeke sistemi ile donatılacak. Gölet 2018 yılında teslim edilecek. Yıllık 4 milyon 165 bin 845 TL gelir artışı elde edilecek" diye bilgi verdi.

(HK-MŞ)



25.05.2017 11:45:40 TSI

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