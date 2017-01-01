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İzmit'te Ramazan davulcuları belirlendi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Ramazan ayı boyunca İzmitlileri sahura kaldıracak davulcular belli oldu.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, sahurda davul çalacaklara kimlikleri teslim dildi. Zabıta yetkilileri, Ramazan ayı boyunca mahallelerde 53 davulcunun görev yapacağını belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu senede sahurda davul çalacak kişiler kimlikli olacak. Belediyemizin dağıttığı kimliği olmayanlar davul çalıp bahşiş toplayamayacak. Ayrıca davulcular gece 02.00'den itibaren davul çalmaya başlayacak. Bu saatten önce davul çalmak yasak" dediler.

İzmitli davulcuların Ramazan ayı boyunca 2 defadan fazla bahşiş toplamalarının da yasak olduğu kaydedildi.

(GY-Y)



25.05.2017 12:05:19 TSI

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