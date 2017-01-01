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Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden "Türk Halk Müziği Konseri''

25 Mayıs 2017 Perşembe, 12:29
Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden "Türk Halk Müziği Konseri''
Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden "Türk Halk Müziği Konseri''

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Süleyman Çakır Lisesi konferans salonunda düzenlenen Türk Halk Müziği Konseri coşkulu geçti.
Öğrenci verilerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı programda; her yöreden türküler koro halinde seslendirildi. Okulun öğretmenleri ve okul personeli tarafından türküler söylenen Türk Halk Müziği Konseri gecesinde, duygusal anlar yaşandı. Konserde; 'Ordunun Dereleri', 'Dostum Dostum', 'Kerimoğlu', 'Kızılcıklar Oldumu', 'Karadır Kaşların' gibi türküler seslendirildi. Konser programında; 'Kafkas Halk Oyunları' ve 'Zeybek Ekibi' de gösteri sergiledi. Konser, davetliler tarafından beğenildi ve alkışlandı.
Konser sonunda; Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kerim Erzincanlı, ''Konser programında görev alanlara, sanatseverlere, davetlilere ayrı ayrı'' teşekkür etti.
(İHA-EA-Y

25.05.2017 12:29:17 TSI
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