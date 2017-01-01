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Havaalanında hizmet takibi



(Fotoğraflı)



Fatih Ak

BURSA (İHA) - AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Ankara'ya giderken Yenişehir Havaalanı'nda muhtarları dinledi.

Milletvekili Hüseyin Şahin ile Yenişehir Havaalanı'nda bir araya gelen Ziraat Odası Başkanı ve Yolören Muhtarı Sadi Aktaş, Gökçesu Muhtarı Gürhan Altuğ, köylerinin ihtiyaçlarını iletti. Altuğ, "Köyümüze yapılan Gökçesu sulama göleti 3500 dönüm arazi sulayacak. Biz buna yüzde 19'luk ilave yapılmasını istiyoruz. Bu sayede kapasite 700 dönüm daha artacak. Bu konu için milletvekilimizden yardım istedik. Kendileri gereken görüşmeleri yapacağını bizlere söyledi. İlgi ve alakasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Sadi Aktaş ise, "Çok yoğun programları olan Milletvekili Hüseyin Şahin'i Ankara'ya gitmeden önce havaalanında yakaladık. Hizmetlerin takipçisi olan vekilimizden yardım istedik. Üzerine düşen ne varsa sonuna kadar takip edeceği sözünü verdi. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(MŞ)



25.05.2017 12:30:13 TSI

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