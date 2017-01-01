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Nilüfer'de zirai atıkla mücadele

25 Mayıs 2017 Perşembe, 13:34
Nilüfer'de zirai atıkla mücadele
Nilüfer'de zirai atıkla mücadele

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi, tarım alanlarında kullanılan ürünlerin ambalaj atıklarının gelişigüzel çevreye atılmasını önlemek için örnek bir uygulama başlattı.
Nilüfer Belediyesi ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında 11 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan iyi tarım uygulamaları protokolü imzalandı. Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, zirai ilaç ambalaj atıklarını toplamak ve kullanıcılara bu yönde alışkanlıklar edindirmek maksadıyla Fadıllı ve Konaklı Mahallesi'nde pilot çalışmalar başlattı. 3 bin litrelik özel konteynerler alınarak atık kaplarının ayrı depolanması sağlanıyor. Toplanan zirai ilaç atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onaylı firmalar aracılığıyla bertaraf ediliyor.
Nilüfer Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bu uygulama ile halkın daha temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamasına katkıda bulunulduğu kaydedildi.
(MŞ)

25.05.2017 13:34:50 TSI
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