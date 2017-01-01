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Ramazan öncesi hurma ve hoşaflık malzemelere rağbet arttı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:10
Ramazan öncesi hurma ve hoşaflık malzemelere rağbet arttı
Ramazan öncesi hurma ve hoşaflık malzemelere rağbet arttı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Ramazan ayının gelmesiyle birlikte en çok tüketilen hurma, kuru üzüm ve kayısıya rağbet arttı.
Ramazan hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, iftar ve sahurluk ihtiyacını tamamlamaya çalışıyor. Ramazanı karşılamak için yapılan tüm bu hazırlıklar ise esnafının yüzünü güldürüyor. Ramazan ile birlikte işlerinde hareketlenmenin olduğunu söyleyen aktar Murat Ursavaş, hafta sonu işlerin daha da artacağını dile getirdi.
Ramazanın gelmesiyle birlikte piyasanın canlanacağını belirten Ursavaş,"Vatandaşlar yavaş yavaş alış verişlerini yapıyorlar. Fiyatlarımız geçen seneki fiyatlarla aynı seyrediyor. İran hurmasının kilosu 10 lira, Bağdat hurmasının kilosu 12 lira, Medine hurması 40 liradan satışa sunuluyor. Tunus hurmasının ise kilosu 50 lira. Hoşaflık malzemelerden kuru üzümün kilosu 10 lira, kuru kayısı ve eriğin kilosu ise 15 liradan satışa sunuluyor" dedi.
(BMG-UY-Y-)

25.05.2017 14:10:21 TSI
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