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Şarkılarını kimsesiz çocuklar için söylediler



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KOCAELİ (İHA) - Kimsesiz çocuklara yardım için yapılan Türk Sanat Müziği konseri, Kocaeli Ticaret Odası Binası Konferans Salonunda gerçekleşti.

İzmit Kaymakamlığı ve İzmit Kamu Hizmetleri Destekleme Derneği'nin birlikte düzenlediği ve dernek bünyesinde oluşturulan koro Kocaeli Ticaret Odası binası Konferans Salonu'nda konser gerçekleştirdi. Gerçekleşen konsere İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Güray Oruç, İzmit Halk Eğitim Müdürü, Kocaeli'nin önde gelen isimleri ve Türk Sanat Müziği sevenler katıldı. Şivan Özer yönetiminde kurulan, usta müzisyenler tarafından desteklenen koroda İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu'nun eşi Zeynep Emiroğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nermin Tol ve İzmit Kamu Hizmetleri Destekleme Derneği Başkanı Ruhi Karaalp'in eşi Nur Karaalp gibi önemli isimler de solist olarak yer aldı. Gerçekleşen konserde katılım oldukça yoğun olurken, sanat müziği sevenleri şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Gerçekleşen konser yaklaşık 2 saat ve 2 bölümden oluşurken çok sayıda eser konserde seslendirildi. Hüzzam makamında ve solo şarkılar koro tarafından seslendirildi. Gerçekleşen konser öncesinde gerçekleşen kokteylde İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve Dernek Başkanı Ruhi Karaalp sanatseverlere dernek projeleri hakkında bilgiler verdi. Konserde elde edilen gelirlerin tümünün İzmit Kaymakamlığı ve İzmit Kamu Hizmetleri Destekleme Derneği'nce kimsesiz çocuklar yararına kullanılacağı öğrenildi.

(RFK-Y)



25.05.2017 14:19:02 TSI

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