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Trabzon'da Vergi Daireleri hafta sonu açık olacak



TRABZON (İHA) - 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan ve ihlal olan borçluların, ihlale neden olan tutarları ile bu ay içinde ödenmesi gereken 2. taksitlerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü sona ereceği belirtilerek bu nedenle hafta sonu Trabzon'da vergi dairelerini açık olacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Ayhan Yaman "Mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenebilmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanabilmesi amacıyla Ortahisar'da Karadeniz ve Hızırbey, Akçaabat'da Akçaabat, Of'ta Of ve Vakfıkebir'de Vakfıkebir Vergi Dairesi Müdürlükleri Cumartesi ile Pazar günleri saat 09.00 - 17.00, 31.05.2017 Çarşamba günü 23.59'a kadar açık bulundurulacaktır" dedi.

(BK-ÖS-Y)



25.05.2017 14:30:02 TSI

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