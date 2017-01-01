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Üniversite öğrencileri kadının toplumdaki yerine dikkat çekti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. sınıf öğrencileri 'Yaşamın İçinde Kadın' adıyla yürüttükleri Halkla ilişkiler kampanyası ile Erzurum halkında kadının toplumdaki yerine dikkat çekti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Esmek, Kadem ve KUDAKA kuruluşlarla işbirliğine giren Öznur Yazar, Ayşenur Bakan, Özge Sağlam, Kübra Yılmaz röportajlar, el broşürleri ve afişler gibi etkinliklerle "kadın istihdamı" ile ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştı. Etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışan ekip, kadınların istihdam alanında ne kadar etkin ve ilgili olduğu hakkında araştırma yaptı. "Yaşamın içinde kadın" proje ekibi farklı alanlardan paydaşlar edinerek daha geniş bir alanda yankı uyandırmaya çalıştı.

Ekip, başta Kültür ve Daire Başkanı Mustafa Keleş olmak üzere daha sona istihdama ön ayak olan kadın öğreticilerle Elif Kırkkeseli, Aynur Can, Ülkü Mine Önek, Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanında Esmek'in oluşturmuş olduğu sergi de röportaj yaptılar ve istihdama yönelik broşür dağıttılar.

(ERZ-AA-Y)



25.05.2017 14:35:40 TSI

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