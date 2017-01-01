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Başkan Yağcı çevrecilerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çevrecilerle bir araya geldi.

Çevre Haftası kapsamında "Sağlıklı Yaşama Merhaba" adlı programda açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bilecik Bisikletliler Derneği işbirliğinde düzenlenen Sağlıklı Yaşama Merhaba programında bir araya geldik. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ise arttırmak en başlıca görevlerimizdir. Çevre bilinci oluşturmak için her zaman dediğimiz çevreyi hor gören geleceği zor görür. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.

Düzenlenen programdan sonra Bilecik Belediyesi buz pisti çalışmalarını da inceleyen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Buz pistimizin yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Yapay olan buz pistimiz gerekli yapım ve onarım çalışmaları sonrasında orijinal buz pisti çok yakında yeni konseptiyle hizmete girecektir" dedi.

(CKT-DA-Y)



25.05.2017 14:39:40 TSI

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