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Yozgat'ta çiftçilere anıza doğrudan ekim anlatıldı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta toprak işlemesiz doğrudan ekim yöntemini yaygınlaştırmak için 150 çiftçiye eğitim verildi.

Konya Ovası Projesi (KOP) ile TEYAP'ın desteklediği ve Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Korunası Yaşam Toprak' projesi kapsamında anıza doğrudan ekim konusunda çiftçiler bilgilendirildi.

Ayrıca, ekim döneminde Tarla Günü gerçekleştirilerek çiftçilerle birlikte 20 dekar alanda doğrudan ekim yöntemi gerçekleştirileceği de belirtildi.

(BMG-UY-Y)



25.05.2017 14:43:14 TSI

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