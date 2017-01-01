ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yozgat'ta çiftçilere anıza doğrudan ekim anlatıldı

25 Mayıs 2017 Perşembe, 14:43
Yozgat'ta çiftçilere anıza doğrudan ekim anlatıldı
Yozgat'ta çiftçilere anıza doğrudan ekim anlatıldı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta toprak işlemesiz doğrudan ekim yöntemini yaygınlaştırmak için 150 çiftçiye eğitim verildi.
Konya Ovası Projesi (KOP) ile TEYAP'ın desteklediği ve Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Korunası Yaşam Toprak' projesi kapsamında anıza doğrudan ekim konusunda çiftçiler bilgilendirildi.
Ayrıca, ekim döneminde Tarla Günü gerçekleştirilerek çiftçilerle birlikte 20 dekar alanda doğrudan ekim yöntemi gerçekleştirileceği de belirtildi.
(BMG-UY-Y)

25.05.2017 14:43:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Yozgat İHH'dan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı
YEREL

YOZGAT İHH'DAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE GIDA YARDIMI
Yozgat'ta Ramazan pidesi 1 liraya satılacak
YEREL

YOZGAT'TA RAMAZAN PİDESİ 1 LİRAYA SATILACAK
Ramazan öncesi hurma ve hoşaflık malzemelere rağbet arttı
YEREL

RAMAZAN ÖNCESİ HURMA VE HOŞAFLIK MALZEMELERE RAĞBET ARTTI
Yozgat'ta trafik kazası: 3 yaralı
YEREL

YOZGAT'TA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI
Yozgat'ta 'Lider Çocuk Tarım Kampı' tamamlandı
YEREL

YOZGAT'TA 'LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI' TAMAMLANDI
Yozgat Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini açtı
YEREL

YOZGAT HALK EĞİTİM MERKEZİ YIL SONU SERGİSİNİ AÇTI
Yozgat'ta &quot;Cehrilik lalesi&quot; güzelliği
YEREL

YOZGAT'TA "CEHRİLİK LALESİ" GÜZELLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Değişimin bu kadarına pes!
SAĞLIK

"DEĞİŞİMİN BU KADARINA PES!" DEDİRTTİLER...

 1
  • 2 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 3 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!
  • 4 Eğer şeffaf poşetlere ispirto doldurursanız...