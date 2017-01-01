Bismil'de sinema etkinliği sürüyor
(Fotoğraflı)
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bu seferki sinema etkinliğinde, kırsal mahallerdeki 300 öğrenci sinemayla buluşturuldu.
Bismil İlçe Belediyesi tarafından bu sefer düzenlenen sinema etkinliği kapsamında, kırsal mahallelerdeki ortaokul öğrencileri tarafından animasyon filmini sınıf arkadaşları ile birlikte izleme ayrıcalığı yaşadı.
Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç, okullardan gelecek talepler doğrultusunda sinema gösterimlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.
(İHA-MP-Y)
25.05.2017 15:09:09 TSI
NNNN