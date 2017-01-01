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Tokat'ta geleneksel çocuk oyunları şenliği



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında düzenlenen yarışmalarda öğrenciler doyasıya eğlendi.

Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıflarda okuyan öğrencilerin katılım sağladığı geleneksel çocuk oyunları şenliğinde bayrak koşusu, çemberler işbirliği koşusu, fasulye torbası atma ve halat çekme oyunları ve çeşitli aktiviteler yapıldı. Öğrencilerin halat çekme yarışında yaşadığı heyecana öğretmenleri ortak oldu. Yarışma sonunda derece giren öğrenciler sevinç yaşarken, gözyaşlarını tutamayan öğrenciler oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle takdim edildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde düzenlenen şenliklere çocukların katılımından oldukça memnun olduklarını söyledi.

Amaçlarının çocuklara sporu sevdirmek ve spor oyunlarını tanıtmak olduğunu ifade eden Çağlar, "Tokat'ta hedefimiz sporu yayabildiğimiz kadar tabana yaymak, ulaşabildiğimiz herkese sporu sevdirmek. Sporda ilimiz ülke genelinde ve uluslararası arenada bir marka oldu" dedi.

(Nİ-UY-Y)



25.05.2017 15:18:49 TSI

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