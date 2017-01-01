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Gültekin: "Yerli otomobilin adresi Mersin olsun"

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:05
Gültekin: "Yerli otomobilin adresi Mersin olsun"
Gültekin: "Yerli otomobilin adresi Mersin olsun"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, yerli otomobil üretimi için gerekli zemin oluşturulduğunda, ihracatın sorun olmayacağını belirterek, "Türkiye için çok önemli olan yerli otomobil üretiminin Mersin'de hayat bulmasını çok isteriz" dedi.
Mezitli İlçe Başkanı Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TOBB'un 73. Olağan Genel Kurulu'nda 'yerli otomobil' çağrısını yinelemesinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Yerli otomobil için ciddi bir yatırım gerektiğine işaret eden Gültekin, "1984 yılından bu yana yerli otomobil üretemeyen Türkiye, geçen yıllarda hem teknolojik açıdan hem de tecrübe açısından büyük yol kat etti. Türkiye otomotiv sanayinde çok gelişmiş bir ülke. Ülkemizin en önemli ihraç ürünü artık otomobil. Bir otomobil için gerekli her şeyi Türkiye'deki fabrikalarımızda üretebiliyoruz. Bu konuda her türlü geliştirebilecek yeteneğe sahibiz. Buradaki en önemli konu, iç pazarın böylesine büyük bir yatırım için yeterli olmaması. Bunun için de üretilecek otomobilin mutlaka ihraç edilmesi zorunluluğu doğuyor" ifadelerini kullandı.
"Yerli oto iç pazarda kabul görür"
Yerli otomobilin iç pazarda mutlaka kabul göreceğinin altını çizen Gültekin, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Anadol'un 1966 yılında üretildiğini anımsattı. Türkiye'nin o günden bu yana büyük yol kat ettiğini ifade eden Gültekin, şöyle devam etti: "Şu an kullandığımız teknoloji ile o zaman kullanılan teknoloji arasında büyük fark var. Anadol dünya markaları ile rekabet edemediği için 1984 yılında üretimi durduruldu. Eğer üretim adeti artarsa o zaman maliyetler düşer, iş karlı hale gelir. Bunun için de öncelikle hem maliyeti düşük hem de günümüz teknolojisine uygun bir yerli otomobil üretilmeli. Bu anlamda da ar-ge çalışmaları çok önemli. İyi bir ar-ge çalışması ile geliştirilecek otomobilin dünya pazarında kabul görmemesi için bir neden yok. Bu anlamda da sanayicilerimize büyük görev düşüyor. Eminim ki, sanayicilerimizin atacağı bu önemli adım ile birlikte devletimizin de çok büyük teşvik ve katkıları olacaktır."
"Yerli otomobilin adresi Mersin olsun"
Marmara Havzası'nın her geçen gün daraldığını ve Türkiye'deki tek alternatifinin Mersin olduğunu vurgulayan Gültekin, yerli otomobilin adresinin Mersin olmasını isteyerek, şunları kaydetti: "Lojistik üstünlüğü ile bölgesinin lider kenti konumundaki Mersin, organize sanayi bölgesinin limana olan yakınlığı ile kolay demiryolu ve karayolu ulaşımı ile önümüzdeki yıllarda Türk sanayisinin göz bebeği olma yolundadır. Yerli otomobilde ihracat şart. Bu anlamda da böyle önemli bir yatırımın Mersin'de yapılması durumunda lojistik anlamda yatırım değer kazanacaktır. Türkiye için çok önemli olan yerli otomobil üretiminin kentimizde hayat bulmasını çok isteriz."
(KYM-Y)

25.05.2017 16:05:40 TSI
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