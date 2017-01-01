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Sınava hazırlanan öğrencilere seminer



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde sınava hazırlanan öğrenci ve velilerine eğitim semineri verilecek.

Girne Amerikan Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde eğitici Sait Gürsoy, tarafından okul yöneticileri ile öğrenciler ve velilerine seminer verilecek. Sınav, sınav sonrası izlenecek yollar hakkında öğrenci, öğretmen ve velilere yol gösterecek olan Sait Gürsoy, 31 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da Antalya Kültür Merkezi, Aspendos Salonu'nda bilgiler aktaracak. Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü ve yetkililerinde katılımı ile gerçekleşecek olan seminerde Kıbrıs hakkında merak edilenleri de üniversite yetkilileri cevaplandıracak.

(SÇ-SÇ-Y)



25.05.2017 16:06:41 TSI

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