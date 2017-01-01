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Kick Boks Şampiyonası Sporcuları madalya yağmuruna tutuldu



(Fotoğraflı)



Fikri Erdem

ZONGULDAK (İHA) - Türk Kick Boks şampiyonası sporcuları madalya yağmuruna tutuldu.

Macaristan'ın Başkenti Budepeşte'de yapılan ve Devrekli Milli Sporcu Bekir Kaya'nın görev aldığı karşılaşmalarda milli sporcularımız adeta madalya yağmuruna tutuldular. Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonasında gerçekleştirilen karşılaşmalarda Türk mili takım sporcuları 3 altın,3 gümüş ve 8 bronz madalya ile ülkemize döndüler. Karşılaşmalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyen Devrekli Kick Boks Milli Takım Antrenörü Bekir Kaya," Macaristan'ın Başkenti Budepeşte'de yapılan karşılaşmalarda sporcu arkadaşlarımız ile birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmenin onurunu yaşadık. Bundan sonraki hedeflerimizin arasında yapılacak spor müsabakalarında ülkemize daha fazla ödüllerle dönerek memleketimizin sesini daha fazla duyurmak için elimizden geleni yapmaktır. Ülkemize toplamda 14 madalya kazandıran arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

(FE-RFK-Y)



25.05.2017 16:26:27 TSI

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