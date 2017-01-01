ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Özel sporcular atletizm şenliğinde buluştu

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:33
Özel sporcular atletizm şenliğinde buluştu
Özel sporcular atletizm şenliğinde buluştu

(Fotoğraflı)

RİZE (İHA) - Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Özel Sporcular Federasyonu İl Temsilciliği koordinasyonunda bu yıl 6. kez düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Şenliği Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleşti.
Gerçekleştirilen etkinliği il ve ilçelerden yaklaşık 300 sporcu katıldı.
Otistik, zihinsel engelli, bedensel engelli, down sendromlu, işitme ve görme engelli kategorilerinin bulunduğu şenliğin açılış törenine Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Özel Sporcular Federasyonu İl Temsilcisi Adem Türüt, Okul Müdürleri ve çok sayıda aile katıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, yaptığı konuşmada "Son yıllarda bu etkinliklere İl Spor Müdürlüğü olarak oldukça önem veriyoruz. Özel sporcularımız ile birlikte olmak onlarla kaynaşmak spor alışkanlığı kazandırmak ve aktiviteler yaptırarak topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Rize'de böyle bir organizenin 6.'sini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Gençler ve aileler hep birlikte ortak bir mutluluğun için bugünün tadını yaşadılar" dedi.
Engel durumuna göre özel sporcuların farklı kategorilerde parkura çıktıkları etkinlikte, sembolik yarışlar gerçekleştirilirken, etkinlik müzik eşliğinde sporcuları ve ailelerinin horon halkası oluşturması ile sona erdi.
(BAS-ÖS-Y)

25.05.2017 16:33:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çaykur Rizespor'da Osmanlıspor maçı hazırlıkları
YEREL

ÇAYKUR RİZESPOR'DA OSMANLISPOR MAÇI HAZIRLIKLARI
TÜBİTAK Bilim Fuarlarında Rize önde
YEREL

TÜBİTAK BİLİM FUARLARINDA RİZE ÖNDE
&quot;Özel sektör yaş çaya aç&quot;
YEREL

"ÖZEL SEKTÖR YAŞ ÇAYA AÇ"
Kavron Yaylası'nda Mayıs karı
YEREL

KAVRON YAYLASI'NDA MAYIS KARI
Rize'de yaz spor okulları açılıyor
YEREL

RİZE'DE YAZ SPOR OKULLARI AÇILIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!