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Özel sporcular atletizm şenliğinde buluştu



(Fotoğraflı)



RİZE (İHA) - Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Özel Sporcular Federasyonu İl Temsilciliği koordinasyonunda bu yıl 6. kez düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Şenliği Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleşti.

Gerçekleştirilen etkinliği il ve ilçelerden yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Otistik, zihinsel engelli, bedensel engelli, down sendromlu, işitme ve görme engelli kategorilerinin bulunduğu şenliğin açılış törenine Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Özel Sporcular Federasyonu İl Temsilcisi Adem Türüt, Okul Müdürleri ve çok sayıda aile katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, yaptığı konuşmada "Son yıllarda bu etkinliklere İl Spor Müdürlüğü olarak oldukça önem veriyoruz. Özel sporcularımız ile birlikte olmak onlarla kaynaşmak spor alışkanlığı kazandırmak ve aktiviteler yaptırarak topluma kazandırmaya çalışıyoruz. Rize'de böyle bir organizenin 6.'sini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Gençler ve aileler hep birlikte ortak bir mutluluğun için bugünün tadını yaşadılar" dedi.

Engel durumuna göre özel sporcuların farklı kategorilerde parkura çıktıkları etkinlikte, sembolik yarışlar gerçekleştirilirken, etkinlik müzik eşliğinde sporcuları ve ailelerinin horon halkası oluşturması ile sona erdi.

(BAS-ÖS-Y)



25.05.2017 16:33:39 TSI

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