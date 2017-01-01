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TOBB genel kurulunda Ticaret Borsası'nın standına ziyaretçi akını

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:36
TOBB genel kurulunda Ticaret Borsası'nın standına ziyaretçi akını
TOBB genel kurulunda Ticaret Borsası'nın standına ziyaretçi akını
- Çorum leblebisinin tanıtıldığı etkinlikte Bakan Müezzinoğlu Çorum standını ziyaret etti

(Fotoğraflı)

ÇORUM (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 73. Genel Kurulu'nda Çorum Ticaret Borsası'nın stantı ziyaretçi akınına uğradı.
Genel kurul öncesi TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, Oda, Borsa Başkanları ve delegeler Anıtkabir'i ziyaret etti.
TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu Genel Kurul'un açılışında yaptığı konuşmada "Zaman, daha güçlü Türkiye için, dayanışma içinde olma ve geleceğe odaklanma zamanı. Türkiye'nin yarınını, bugününden çok daha güzel yapma zamanı." ifadesini kullandı.
Genel kurulda TOBB delegesi olarak 10 ve 20 yılını dolduranlara, son seçimlerden bu yana hayatlarını kaybeden oda ve borsa Başkanlarının ailelerine ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde başkanlık yapmış olan Ali Coşkun'a hizmet şeref belgesi ve plaket takdim edildi.
TOBB Genel Merkezi bahçesinde düzenlenen yöresel ürünlerin ve yiyeceklerin tanıtıldığı etkinliklerle devam eden programda Türkiye'nin dört bir yanından gelen oda ve borsalar, TOBB hizmet binası bahçesinde açtığı stantlarda illerinin yöresel ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Çorum Ticaret Borsası 'da Çorum Leblebisini tanıtırken, stantı ziyaret eden delege ve misafirlere leblebi ikram edildi. Çorum Ticaret Borsası'nın standı yoğun ilgi gördü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Ak Parti EskişehirMilletvekili Harun Karacan'ında ziyaret ederek leblebinin tadına baktığı stant önündeki kuyruk gecenin geç saatlerine kadar devam etti.
Genel Kurul'a Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Boyraz, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bektaş, Meclis Başkan Yardımcısı Erkan Kanıtemiz, Meclis Üyesi Cihat Erol Turpçu ve Genel Sekreter Funda Ertekin katıldı.
Komisyonların sunumlarının ardından sonra genel kurul, dilek ve temennilerle sona erdi.
(MMY-BÖ)

25.05.2017 16:36:09 TSI
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