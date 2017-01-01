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Başkan Çerçi Ankara'da temaslarda bulundu



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, ilçe merkezinin oluşturulacağı kentsel dönüşüm projesi için çalışmalarına hız verdi. Teknik ekiple birlikte Ankara'da temaslarla bulunan Başkan Çerçi, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi ilçelerinde hayata geçireceklerini söyledi.

Laleli, Mesir, Mutlu ve Lalapaşa mahalleleri, Yunusemre Belediyesi ile dönüşüyor. Çalışmalar kapsamında Laleli Pazaryeri altında kurulan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde her gün vatandaşlarla biraraya gelen Yunusemre Belediye Başkan Dr. Mehmet Çerçi, kent merkezinin oluşturulacağı projeyi anlatırken; bir yandan da bürokratik sürecin kısalması için Ankara'da görüşmelerde bulunuyor. Belediye Başkan Yardımcısı Saniye Altay, Kentsel Tasarım Müdürü Vacide Elmalı ve teknik ekiple birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedad Gürgen ve Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ile istişarelerde bulunan Başkan Çerçi, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Belediye Başkanı Çerçi, kullanım ömrünü tamamlayan binaların bulunduğu 4 mahallede yapılacak kentsel dönüşümle ilçenin merkezini Laleli ve Mesir Mahallesinde oluşturmayı planladıklarını dile getirirken; Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi Yunusemre'de hayata geçirmek istediklerini belirtti.

(SC-Y)



25.05.2017 16:42:20 TSI

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