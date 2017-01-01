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Fırçalarla 81 kahramanlık hikayesi

25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:44
Fırçalarla 81 kahramanlık hikayesi
Fırçalarla 81 kahramanlık hikayesi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi ve Düzce Bilim Sanat Merkezi işbirliği ile düzenlenen 'Fırçalarla 81 Kahramanlık Hikayesi' resim yarışması ödül töreni 26 Mayıs cama günü saat 14.00'de Kültür Merkezi'nde yapılacak.
Düzce Belediyesi ve Düzce Bilim Sanat Merkezi işbirliğinde 'Fırçalarla 81 Kahramanlık hikayesi' konulu resim yarışması düzenlenecek. Türkiye genelinde lise öğrencileri arasında açılan 'Fırçalarla 81 Kahramanlık Hikayesi' resim yarışması ile milli kültürün gelecek nesillere doğru aktarılması amaçlanıyor. Yarışmada öğrencilerin yaşadıkları şehirde efsanelerle yaşatılan kahramanların yine efsaneye uygun çizdikleri resimler jüri tarafından değerlendirildi.
Unutulmaya yüz tutmuş Anadolu kahramanlarının hatırlanmasını sağlayarak modern dünyada gerektiği önemi kazandırmayı hedefleyen yarışmada dereceye girenlere ise çeşitli hediyeler verilecek. Yarışmaya katılan eserler kitaplaştırılıp Düzce Belediyesi Kültür Yayını olarak basılacak.
(TT-GY-Y)

25.05.2017 16:44:57 TSI
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