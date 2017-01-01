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Edremit Belediyesi öğrencileri havuzla buluşturdu



(Fotoğraflı)



İbrahim İlhan

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, öğrenciler olimpik yüzme havuzunda keyifli bir gün geçirdi.

Edremit Belediyesi, ilçede süren değişim ve dönüşüm projelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenlemeyi ihmal etmiyor. Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından iki farklı okulun öğrencileri havuz ile buluşturuldu. Filistin Vakfı Anadolu Teknik Lisesi ve Eminpaşa Teknik Anadolu Meslek Lisesi öğrencilerinden oluşan grup, İpekyolu ilçesinde bulunan 'Olimpik Yüzme Havuzu'na götürüldü. 25 kız ve 25'te erkek öğrenci, antrenörler ve can kurtaranlar gözetiminde doyasıya yüzmenin keyfine vardılar.

Gönüllerince eğlenen öğrenciler, sunulan imkandan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkan Vekili Çiçekli'ye teşekkür ettiler.

(MSA-Y)



25.05.2017 17:10:08 TSI

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