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Nilüfer Belediyesi tecrübelerini paylaşıyor



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BURSA (İHA) - Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Meslek Yüksek Okulu (MYO), EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında Nilüfer Belediyesi'ne kıyaslama ziyaretinde bulundu.

Avrupa'da ödül almış kamu kuruluşlarının bir araya gelmesi, kamu yönetiminde deneyim paylaşımı ve kıyaslama çalışmaları kapsamında Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık MYO, Nilüfer Belediyesi'nde uygulanan örnek uygulamaları yerinde inceledi. EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında gerçekleştirilen kıyaslama ziyareti, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Basın Toplantı Odası'nda yapıldı. İnsan kaynakları, strateji yönetimi ve işbirlikleri yönetimi konularının ele alındığı ziyarette Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan, Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık MYO Müdür Yardımcıları Öğretim Görevlisi Yasemin Özdemir, Öğretim Görevlisi Hakan Köse, Deniz ve Liman İşletme Programı Başkanı Öğretim Görevlisi Emrah Murat Tacar, idari personel Aysel Aydı ile Yüksekokul Sekreteri Daire Başkanı Hasan Şahin ve Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü personeli yer aldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Nazlı Yazgan, iki kurum arasında yapılan kıyaslama ziyaretlerinin katkılarının büyük olduğuna dikkat çekti. Yazgan, "Nilüfer Belediyesi olarak kalite yolculuğuna 2002 yılında başladık ve 2013 yılında Avrupa'da aldığımız ödülle bu yolculuğu taçlandırdığımızı düşünüyoruz. Bu yolculuğumuz sizlerin de katkılarıyla devam edecek. Kıyaslamalar çok önemli, sizin yapmış olduğunuz çalışmaları takdirle karşılıyoruz" diyerek, kurum olarak paylaşımlarının devam edeceğini söyledi.

Kıyaslama ziyaretine katılan heyet Nilüfer'de uygulanan EFQM Modeli hakkında bilgi aldı.

(MŞ)



25.05.2017 17:17:37 TSI

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