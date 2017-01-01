YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kadın Sağlığı Danışma Merkezi açıldı

Kadın Sağlığı Danışma Merkezi açıldı



(Fotoğraflı)



Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ortaklığında Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın katkı sağladığı, Eskişehir'de yaşayan Suriye ve Iraklı mülteci, mevsimlik tarım işçisi ve yerelde ihtiyaç sahibi kadınların ücretsiz sağlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanacağı Kadın Sağlığı Danışma Merkezinin açılışı ESOGÜ Çamlık-2 Yerleşkesi'nde yapıldı. Program saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Figen Çalışkan, Vali Vekili Cafer Yıldız, Odunpazarı Kaymakamı Cemal Şahin, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü Heyeti Başkanı Jane Lewis ve beraberindekiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, "Üniversitelerin misyonu, bilimsel çalışmanın ve kaliteli öğrenci yetiştirmenin yanında bulunduğu bölgenin eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda kalkınmasına yardımcı olmak, bölge halkının hayati sorunlarına da çözüm aramaktır. Bugünde burada Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'mizi hizmete açıyoruz. Özel ihtiyaçları göz ardı edilen kadın ve kız çocuklarımızın korunmasını ve güçlendirmesini sağlamak üzere açmış bulunuyoruz. Binlerce mülteci kardeşimize hizmet verecek merkezimizin çalışmasında katkıda bulunanlara, emeği geçenlere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Ardından kürsüye çıkan Rektör Danışmanı Doç. Dr. Figen Çalışkan ise, "Projemiz Suriye ve Iraklı mülteci, Mevsimlik tarım işçisi ve yerelde ihtiyaç sahibi kadınlarımız ve kız çocuklarımıza güvenli alanlar oluşturmayı hedeflemektedir. Üreme sağlığı ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet hizmetlere erişimlerini güçlendirmek, ayrıca sağlık danışmanlığı hizmeti sunmayı amaçlayan bir projedir. Projenin ana faaliyet alanları, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve aile planlaması hizmetleri, psiko-sosyal destek, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önleme çalışmaları ve Türkçe dil kursu, ilk okuma yazma kursu, müzik ve resim kursu gibi kadınları güçlendirme çalışmalarından oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'de bulunmaktan onur duyduğunu söyleyen Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü Heyeti Başkanı Jane Lewis da şunları söyledi;

"Bu ruhla bugün burada bir araya geldiğimiz merkez, ülkelerinden kaçmak zorunda bırakılan erkek, kadın ve çocuklara destek verilmesi hususunda güçlerimizi birleştirdiğimizde neler başarabileceğimizin somut bir örneğidir. Bu Kadın Sağlığı Danışma Merkezi cinsiyete dayalı şiddet, psikososyal destek ve üreme sağlığı desteği verilmesi konusunda çok büyük önem arz etmektedir. Mülteci kadın ve kızları korumak, yeni bir hayat kurabilmeleri için onlara güvenli bir çevre sunmak için çalışan merkezler. Ancak hala yapacağımız çok iş var. Amacımız ülke çapında 1 milyon mülteciye insani yardım desteği sağlamak ve bunu gerçekleştirene kadar da durmayacağız. Bu büyük bir görev ancak birlikte zarar görmüş insanlar itibarları ile korunabileceklerdir. Eskişehir halkına, gösterdikleri dayanışma örneğinden ötürü teşekkürü borç bilirim. Dünya'nın ihtiyaç sahiplerine nasıl evlerimizi ve kalplerimizi açacağı konusunda Türk halkından öğreneceği daha çok şey var. Eğer Eskişehir okyanusta bir damla olsaydı, göçmen ve mülteciler çok daha güvenli bir dünyada yaşıyor olurlardı."

Açılış konuşmalarının ardından, Kadın Sağlığı Danışma Merkezi çocukları bir gösteri sergiledi. Büyük bir ilgiyle izlenilen gösteriden sonra çocuklara hediyeleri verildi. Program kurdele kesimi ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nin gezilmesiyle son buldu.

(ÇAĞ-MET-Y)



25.05.2017 17:18:10 TSI

NNNN

