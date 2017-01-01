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Şehit polis Fırat Palamut için mevlit okutuldu



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MERSİN (İHA) - Adana İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli iken geçici görevli gittiği Şırnak'ın Silopi ilçesinde 23 Mayıs 2016 tarihinde terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Fırat Palamat için mevlit okutuldu.

Şehidin Mersin'de baba evinde okutulan mevlit programına İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, askeri ve mülki erkân, emniyet personeli, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(HSK-Y)



25.05.2017 17:31:56 TSI

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