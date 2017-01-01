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Niğde Belediyesinden Özbelde Mevkii'nde çalışmalar devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi şehir içi trafiğinin yoğun olduğu noktalarda ulaşımı kolaylaştırmak için kavşak düzenlemesi yapıyor.

Bu kapsamda Özbelde Mevkii'nde altyapıdan üstyapıya, kavşaktan orta refüje kadar birçok çalışma yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Niğde Belediyesi tarafından daha önce şehrin birçok farklı noktasında yapılan ve trafiğin büyük ölçüde rahatlamasına neden olan kavşak çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Şehrin önemli bağlantı yollarından olan Özbelde Mevkii'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, '' Burası KYK Yurtlarına giriş bölgesi, Fertek Yolu Kavşağı ve devlet hastanesi yol kavşağı dolayısıyla Niğdemizin önemli kavşaklarından bir tanesi. Burada hem altyapı hem asfaltlama hem bordür hemde orta refüj çalışması var. Bu çalışmayı Kızıl Elma Parkı'na kadar sürdüreceğiz. Şehrimizin gelişen ve güzelleşen bölgesinde yol hizmetlerimiz, asfalt, kaldırım hizmetlerimiz ve yine yeşillendirme hizmetlerimiz diğer noktalarda olduğu gibi burada da son hızıyla devam ediyor'' dedi.

Şehrimizin muhtelif noktalarında 20'ye yakın proje yürütülüyor

Kentin dört bir yanında önemli yatırımlar yapıldığını kaydeden Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, '' Şehrimizin muhtelif yerlerinde 20'ye yakın proje yürütülüyor. Sanayi sitesi, kapalı pazaryerleri, nikah sarayı, hal kompleksi bunların başında geliyor. Yine yol çalışmalarımız ve dere ıslah çalışmalarımızla beraber belediyemiz şuanda birçok hizmeti şehrimize kazandırmak için yoğun bir tempo içinde çalışıyor'' diye konuştu.

Durmak yok hizmete devam

Belediyenin vatandaşın hizmetinde olduğunu ve gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Akdoğan, ''Bisiklet yolundan yürüyüş yoluna kentsel dönüşümden mesire alanlarına kadar farklı noktalarda belediyemiz akla gelmeyecek kadar çok çalışma yürütüyor. İnşallah bu senenin sonunda şehrimiz daha gelişmiş, daha güzelleşmiş ve sorunlarına daha çok çözüm bulunmuş bir il olacak. Önümüzdeki yıllarda da çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Halkımıza hizmet için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Durmak yok hizmete devam'' şeklinde konuştu.

Projeleri ve çalışmaları yakından takip ettiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, Efendibey Mahallesi Kentsel dönüşüm projesini Bankalar Caddesi'ne bağlayacaklarını ve İmamhatip Lisesi'nin yıkılarak yerine meydan yapılacağını söyledi.

(MB-YE-SK)



25.05.2017 17:37:17 TSI

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