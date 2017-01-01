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Öğretmen adayları, derslerini daha iyi anlatmak için proje geliştirdiler



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, ileride verecekleri derslerinin daha iyi anlaşılması için proje geliştirdiler.

Eğitim Fakültesinde sergilenen projelerle ilgili konuşan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akbaba, sınıf öğretmenliği öğrencilerinin ileride kendi derslerini daha rahat anlatmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini söyledi. Akbaba, "Öğrencilerimiz bu projelerle ileride öğrencilerine daha rahat bir şekilde konularını anlatabilecekler. Bunları derslerinde araç olarak kullanacaklar ve derslerini biraz daha somutlaştırarak öğrencilerine sunabilecekler. Örnek verecek olursak, bir öğrencimiz Türkiye haritasını ışıklı olarak tasarlamış, burada işleyeceği bölgenin ışığını açarak öğrencilerine daha rahat ve kalıcı bir şekilde dikkatlerini toplayabilecek" dedi.

100 öğrenci tarafından 100 proje geliştirildiğini aktaran Akbaba, "Her öğrencimiz bir proje geliştirerek bugün burada sergilediler. Buradaki amacımız da öğrencilerimizi şimdiden ders anlatacakları günlere hazırlamaktır. Allah nasip ederse atandıklarında çok daha somut ve pratik bir şekilde öğrencilerine bu derslerini anlatacaklar. Özellikle örnek alınması noktasında bu tür çalışmaları önemli buluyoruz" diye konuştu.

İlgi gören sergide, öğrenciler ziyaretçilere projelerini anlattılar.

(MD-MSA-Y)



25.05.2017 17:49:59 TSI

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