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Altınova Belediyesi'nden şehit ailelerine ücretsiz S plaka

25 Mayıs 2017 Perşembe, 17:59
Altınova Belediyesi'nden şehit ailelerine ücretsiz S plaka

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Yalova'nın Altınova Belediye Meclisi toplandı.
2016 yılı kesin hesabı oy birliği ile kabul edilen mecliste, ilçe sınırlarında ikamet eden şehit ailelerine devir ve satış haksız ücretsiz bir adet S plakası verilmesi kararlaştırıldı. Osmanlı Devleti'nin 1302 yılında Hersek köyünde kuruluşu ve Altınova Kültürler Buluşması programı için gerekli bütçenin ayrılmasına da oy birliği ile karar verildi.
Hersek Mahallesi'nde askıdan indirilen 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları askı süresi içinde itiraza uğramadığından, planların teklif edilen hali ile aynen kabulü de meclisten geçti. Bu arada Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katının İlçe Halk Kütüphanesi olarak kullanılmak üzere belediyece kiralanarak Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne 5 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi kararlaştırıldı.
(MŞ)

25.05.2017 17:59:25 TSI
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