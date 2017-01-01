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Başkan Yağcı'ya AK Parti teşkilatından ziyaret



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Mesut İpekçi, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'yı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Selim Yağcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ''Söğüt İlçe Başkanımız Mesut İpekçi ziyaretimize geldiler. Ziyaretleri de böyle özel bir güne rast geldi. Kendilerinin bugün doğum günü. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum ve bu vesilesi ile doğum günlerini kutluyorum. Nice sağlıklı, mutlu, huzurlu senelere" dedi.

(CKT-DA-Y)



25.05.2017 18:06:56 TSI

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