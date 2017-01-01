ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bakan Kaya'dan Muş Belediyesine ziyaret

25 Mayıs 2017 Perşembe, 19:08
Bakan Kaya'dan Muş Belediyesine ziyaret
Bakan Kaya'dan Muş Belediyesine ziyaret

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Muş Belediyesini ziyaret etti.
15 Temmuz'un Kadınları konulu konferansa katılmak üzere Muş'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Muş Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Feyat Asya, meclis üyeleri ve birim amirleri tarafından karşılanan Bakan Kaya, herkesle selamlaştıktan sonra makama geçti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, belediyenin faaliyetleri hakkında Bakan Kaya'ya bilgi verdi. Belediyeciliğe yeni bir ivme kazandıran AK Parti'nin mensubu olmaktan şeref duyduğunu belirten Başkan Asya, seçim sürecinde taahhüt ettikleri çalışmaların büyük bir kısmını bugüne kadar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Hiçbir vatandaşı mahcup etmeden çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Başkan Asya, "Kentimize kazandırdığımız yeni tesis ve projelerin yanı sıra yıllardan gelen köklü sorunları da çözüme kavuşturduk. En büyük sorunlarımızdan biri olan altyapı projemizi başlattık. Mevsim şartlarından dolayı çalışma koşullarımız kısıtlı. Dolayısıyla zamanla yarışarak bu büyük projemizi de tamamlamayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte üst yapı çalışmalarımızı kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. 2 yıl önce başlatılan doğalgaz döşeme çalışmalarının ardından şebeke çalışması biten yerlere dağıtım başladı. Geçtiğimiz kış doğalgaz kullanan vatandaşlarımız oldu. İnşallah bunun yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Yol ve kaldırım çalışmaları ile beraber birçok mahalleye yeni parklar yaptıklarını kaydeden Başkan Asya, "Sosyal ve kültürel alanlardaki eksikliklerimizi gidermek için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Karni Deresi Uygulama projesi ile ilimize büyük bir sosyal alan kazandırıyoruz. Bununla beraber çar çayının ıslahı ile birlikte Muş'u iki dere arasına sıkışmaktan kurtaracağız. Ağır kış şartlarından dolayı yollarımızda ciddi tahribatlar meydana geldi. Allah'ın izniyle bu yıl altyapı ile birlikte üst yapıda da iyi bir çalışma ortaya koyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ziyaretiniz ile bizleri onurlandırdığınızı beyan eder, saygılar sunarım" şeklinde konuştu.
Başkan Asya, konuşmasının sonunda çalışmaların yer aldığı brifing dosyasını Bakan Kaya'ya verdi.
Bakan Fatma Betül Sayan Kaya da, Muş'a yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Asya ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi. Daha sonra Başkan Asya, ziyaret anısında Bakan Kaya'ya Osmanlı tuğrasının bulunduğu bir tablo hediye etti.
Bakan Kaya ve beraberindeki heyet, Muş Belediyesi ziyaretinin ardından İstasyon Caddesi güzergahındaki esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Başkan Feyat Asya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Muş'taki temaslarında kendisine refakat etti.
(NA-MSA-Y)

25.05.2017 19:08:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: (1)
YEREL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI KAYA: (1)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya:
YEREL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI KAYA:
Müdür Temizkan'dan öğrencilere ziyaret
YEREL

MÜDÜR TEMİZKAN'DAN ÖĞRENCİLERE ZİYARET
Bulanık'ta Ramazan öncesi sıkı denetim
YEREL

BULANIK'TA RAMAZAN ÖNCESİ SIKI DENETİM
Uzundere'den Bulanık'a ziyaret
YEREL

UZUNDERE'DEN BULANIK'A ZİYARET
Varto'da kan bağışı kampanyası
YEREL

VARTO'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Vartolu öğrencilerden proje başarısı
YEREL

VARTOLU ÖĞRENCİLERDEN PROJE BAŞARISI
Malazgirt'te resim sergisi
YEREL

MALAZGİRT'TE RESİM SERGİSİ
Muş'ta 'Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye' sempozyumu
YEREL

MUŞ'TA 'ULUSLARARASI 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE' SEMPOZYUMU
Muş'ta '15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye' sempozyumu
YEREL

MUŞ'TA '15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE TÜRKİYE' SEMPOZYUMU
Öğretmenlerden Türk halk müziği konseri
YEREL

ÖĞRETMENLERDEN TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ
Muş'ta terörle mücadele
YEREL

MUŞ'TA TERÖRLE MÜCADELE
Varto Belediyesinde toplu iş sözleşmesi sevinci
YEREL

VARTO BELEDİYESİNDE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SEVİNCİ
Bulanıklı çiftçilere sebze fidesi dağıtımı
YEREL

BULANIKLI ÇİFTÇİLERE SEBZE FİDESİ DAĞITIMI
Varto'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı
YEREL

VARTO'DA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ TOPLANTISI
Mayıs ayında kar yağışı
YEREL

MAYIS AYINDA KAR YAĞIŞI
&quot;Kırlangıçlar öğrencilerin hayatının parçası oldu&quot;
YEREL

"KIRLANGIÇLAR ÖĞRENCİLERİN HAYATININ PARÇASI OLDU"
Diyabet hastaları için Ramazan ayı önerileri
YEREL

DİYABET HASTALARI İÇİN RAMAZAN AYI ÖNERİLERİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayat kurtaran pratik bilgiler!
YAŞAM

EĞER ŞEFFAF POŞETLERE İSPİRTO DOLDURURSANIZ...

 1
  • 2 Şeffaf tercih
  • 3 Artık seyyar satıcılık yapıyor
  • 4 Bu yöntem şeytanın bile aklına gelmez!