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Bakan Kaya'dan Muş Belediyesine ziyaret



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Muş Belediyesini ziyaret etti.

15 Temmuz'un Kadınları konulu konferansa katılmak üzere Muş'a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Muş Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Feyat Asya, meclis üyeleri ve birim amirleri tarafından karşılanan Bakan Kaya, herkesle selamlaştıktan sonra makama geçti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Asya, belediyenin faaliyetleri hakkında Bakan Kaya'ya bilgi verdi. Belediyeciliğe yeni bir ivme kazandıran AK Parti'nin mensubu olmaktan şeref duyduğunu belirten Başkan Asya, seçim sürecinde taahhüt ettikleri çalışmaların büyük bir kısmını bugüne kadar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hiçbir vatandaşı mahcup etmeden çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Başkan Asya, "Kentimize kazandırdığımız yeni tesis ve projelerin yanı sıra yıllardan gelen köklü sorunları da çözüme kavuşturduk. En büyük sorunlarımızdan biri olan altyapı projemizi başlattık. Mevsim şartlarından dolayı çalışma koşullarımız kısıtlı. Dolayısıyla zamanla yarışarak bu büyük projemizi de tamamlamayı amaçlıyoruz. Bununla birlikte üst yapı çalışmalarımızı kalıcı bir şekilde çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. 2 yıl önce başlatılan doğalgaz döşeme çalışmalarının ardından şebeke çalışması biten yerlere dağıtım başladı. Geçtiğimiz kış doğalgaz kullanan vatandaşlarımız oldu. İnşallah bunun yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yol ve kaldırım çalışmaları ile beraber birçok mahalleye yeni parklar yaptıklarını kaydeden Başkan Asya, "Sosyal ve kültürel alanlardaki eksikliklerimizi gidermek için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Karni Deresi Uygulama projesi ile ilimize büyük bir sosyal alan kazandırıyoruz. Bununla beraber çar çayının ıslahı ile birlikte Muş'u iki dere arasına sıkışmaktan kurtaracağız. Ağır kış şartlarından dolayı yollarımızda ciddi tahribatlar meydana geldi. Allah'ın izniyle bu yıl altyapı ile birlikte üst yapıda da iyi bir çalışma ortaya koyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ziyaretiniz ile bizleri onurlandırdığınızı beyan eder, saygılar sunarım" şeklinde konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının sonunda çalışmaların yer aldığı brifing dosyasını Bakan Kaya'ya verdi.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya da, Muş'a yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Asya ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi. Daha sonra Başkan Asya, ziyaret anısında Bakan Kaya'ya Osmanlı tuğrasının bulunduğu bir tablo hediye etti.

Bakan Kaya ve beraberindeki heyet, Muş Belediyesi ziyaretinin ardından İstasyon Caddesi güzergahındaki esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Başkan Feyat Asya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Muş'taki temaslarında kendisine refakat etti.

(NA-MSA-Y)



25.05.2017 19:08:02 TSI

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