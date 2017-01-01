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Gaziantep'te Ak Parti İl Meclisi toplandı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ak Parti İl Başkanlığı ev sahipliğinde Daraltılmış Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşıyla başlayan toplantı Gaziantep Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci'nin konuşmalarıyla devam etti. Gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve adın kolları yöneticileri ile mahalle temsilcileri katıldı. Katılımcılara hitaben konuşan Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, hafta sonunda yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongrenin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Kongreyi değerlendiren Özkeçeci , "Gaziantep olarak üzerimize düşeni yaptık. Toplam 17 büyük otobüs 6 tanede küçük minibüs gitti. Ben buradan bayan arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim. Emekleri çok büyük. Allah onlardan razı olsun. Kongrede 20 yaşında 2 arkadaşımız Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) yer buldu. Bu lafta değil icraatta var olduğumuzu gösteriyor. Yine Abdülhamit Gül başkanımız ilk ellinin içerisinde. Divanda Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Hanım. Genel Başkanımızın Gaziantep'e verdiği önemi buradan çıkarsın arkadaşlar. Antep gerçekten önemli ve bu önemi gerçekten yerine getiriyor" dedi.

Toplantının ikinci bölümü basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

(SD-Y)



25.05.2017 20:41:39 TSI

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