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Ramazan öncesi fırınlara denetimi



(Fotoğraflı)



Ceyhun Doğan

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı Belediyesi, Ramazan öncesi fırınları denetledi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ekmek gramajları, üretim şartları ve fiyat standartları konularında fırınları sıkı bir denetimden geçirdi. Kent genelinde gıda ve çevre sağlığı denetimlerini aralıksız devam ettiren zabıta ekipleri, 19 fırını denetledi. Yetkililer, halkın sağlıklı ve uygun gramajlı ekmek tüketebilmesi için yapılan kontrollerde her hangi bir problem ile karşılaşmadıklarını bildirdi.

Halk sağlığının her şeyin önünde geldiğini belirten Belediye Başkanı İrfan Dinç, fırıncı esnafının hijyen ve standartlar konusunda denetlendiğini ve denetimlerde herhangi bir problemle karşılaşmamalarının memnun edici olduğunu ifade etti. Dinç, gösterdikleri hassasiyetten dolayı fırıncı esnafına teşekkür etti.

(CD-SLH-Y)



25.05.2017 22:00:51 TSI

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