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Yazar Ebru Güneş, KUTO'da söyleşi yaptı, imza gününe katıldı



(Fotoğraflı)



Zafer Hacısalihoğlu

AYDIN (İHA) - Kuşadası'nda yaşayan yazar Ebru Güneş, Kuşadası Ticaret Odası'nda okuyucularıyla buluştu.

İlk kitabı Nefson'un gördüğü ilginin ardından ikinci kitabını yazmaya devam eden yazar, Kuşadası Ticaret Odası'nda okuyucularıyla söyleşti, kitabını imzaladı.

Kendisi ve ilk romanı Nefson'un okuyucuyla buluşması hakkında bilgi veren yazar Ebru Güneş, daha sonra okuyucularının sorularını cevapladı.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine, okuyucularıyla buluşma fırsatı verdikleri için teşekkür eden yazar Ebru Güneş 1981 yılında Iğdır da doğdu. İlk orta ve Lise eğitimini Iğdır da tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 2004 yılında mezun olan Güneş, Yüksek Lisans eğitimini de aynı üniversite de tamamladı ve halen Kuşadası İlçe Tarım Müdürlüğünde çalışmaktadır.

(ZH-MB-Y)



26.05.2017 08:25:03 TSI

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